Οι 10 μάρκες με τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα – Μία είναι κινεζική

Μη κερδοσκοπική οργάνωση Ισπανών καταναλωτών αποκάλυψε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε για τις πιο αξιόπιστες μάρκες αυτοκινήτου.

Η ισπανική μη κερδοσκοπική ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών OCU δημοσίευσε τη νέα της μεγάλη έρευνα για την αξιοπιστία των αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της αγοράς μέσα από τα μάτια των ίδιων των ιδιοκτητών.

Βασισμένη σε απαντήσεις περισσότερων από 85.000 οδηγών στην Γηραιά Ήπειρο, η μελέτη καλύπτει εκατοντάδες μοντέλα, συνυπολογίζοντας όχι μόνο τη συχνότητα εμφανιζόμενων βλαβών, αλλά και τη σοβαρότητά τους, τα συνολικά χιλιόμετρα που είχαν διανύσει τα οχήματα, καθώς και την ηλικία τους.

Κυριαρχούν οι Ιάπωνες

Για ακόμη μία φορά, οι Ιάπωνες κατασκευαστές βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης. Η Lexus κατέλαβε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 93 βαθμούς (άριστα είναι το 100), ενώ ακολούθησαν οι Subaru, Toyota και Suzuki, η κάθε μία με 91 βαθμούς.

Στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, με 89 βαθμούς, υπάρχουν μάρκες όπως η Tesla, η BYD, η Honda, η Mazda, η Kia, η Mitsubishi και η smart. Συνολικά, η αξιολόγηση συμπεριέλαβε 39 μάρκες που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το Top-10 των πιο αξιόπιστων εταιρειών σύμφωνα με τη μελέτη διαμορφώνεται ως εξής:

Lexus Subaru Toyota Suzuki Tesla BYD Honda Mazda Kia Mitsubishi

Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, τα πλήρως υβριδικά μοντέλα αναδείχθηκαν ως η πιο αξιόπιστη τεχνολογία, με την έρευνα να συμπεραίνει πως αποτελούν την πλέον ελκυστική επιλογή τόσο για αγορά καινούργιου όσο και μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

BYD: H πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα στην Ευρώπη

Αξίζει να σημειωθεί πως στη φετινή έρευνα πραγματοποιείται η πρώτη εμφάνιση των κινεζικών εταιρειών στη μελέτη της OCU. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν η BYD, η οποία όχι μόνο μπήκε στην πρώτη 10άδα αλλά κατέκτησε και την 6η θέση της λίστας, ακριβώς πίσω από την Tesla, προσπερνώντας παράλληλα πολλούς ευρωπαίους κατασκευαστές.

Η επιτυχία αυτή της BYD είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο λόγους. Αφενός, αποδεικνύει ότι η μάρκα χτίζει ένα ισχυρό προφίλ αξιοπιστίας, στοιχείο θεμελιώδες για να κάμψει τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων αγοραστών απέναντι στους κινέζους κατασκευαστές και αφετέρου, επιβεβαιώνει ότι οι κινεζικές μάρκες δεν είναι όλες… ίδιες.

Διαβάστε ακόμη: Αυτή είναι η πιο πολύτιμη μάρκα αυτοκινήτων για το 2026 – Έχει αξία μεγαλύτερη από τη Mercedes

Συνολικά, η OCU επισημαίνει ότι η συνολική εικόνα αξιοπιστίας από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι καλή και καταλήγει ότι, ενώ η τιμή είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας επιλογής αυτοκινήτου, η αξιοπιστία ενός οχήματος είναι εξίσου – ίσως και περισσότερο – σημαντική.