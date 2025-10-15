Οι 4Τροχοί στο Omoda & Jaecoo International User Summit 2025 στην Κίνα

Στη Wuhu της Κίνας θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια συνάντηση για κοινό και δημοσιογράφους της Omoda & Jaecoo, όπου η εταιρεία θα παρουσιάσει τη φιλοσοφία της, τους νεοτερισμούς της και τις καινοτομίες της.

Στο παγκόσμιο συνέδριο International User Summit 2025 της Omoda & Jaecoo, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως 22 Οκτωβρίου στη Wuhu της Κίνας θα παραβρεθούν οι 4Τροχοί προκειμένου να καταγράψουν τα νέα μοντέλα, τις εξελίξεις, όλες τις τεχνολογικές και σχεδιαστικές καινοτομίες, αλλά και τη φιλοσοφία που διέπει τη μάρκα.

Η Κίνα έχει βγει μπροστά και δείχνει το δρόμο σε τομείς πέρα από την παραγωγή. Με τεχνολογία αιχμής, μοντέρνα σχεδίαση και διάδραση ανάμεσα σε άνθρωπο και αυτοκίνητο, προάγει ένα νέο τρόπο προσέγγισης και σκέψης, που η Omoda & Jaecoo θα παρουσιάσουν στο κοινό και τους δημοσιογράφους.

Η Omoda & Jaecoo θα παρουσιάσει τον «κόσμο» της, που δίνει έμφαση στη σχέση αυτοκινήτου και χρήστη, εμβαθύνοντας στις ανάγκες του και προκειμένου να προσφέρει ένα προϊόν που θα είναι ευθυγραμμισμένο με αυτές.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Co-Create Co-Define» που βάζει τον άνθρωπο ως συνδιαμορφωτή του αυτοκινήτου, η εταιρεία θα αναδείξει βασικά στοιχεία της, από την αρχιτεκτονική SNA (Super Next Architecture) και το Super Hybrid System έως την ESG «πράσινη» φιλοσοφία.

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φεστιβάλ, ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία και την εξέλιξη της σχέσης της μάρκας με τους χρήστες, που ενσαρκώνει το όραμά της «Dare to be No.1».

Το συνέδριο θα κινηθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες: Next Show, Next Drive και Next Cool, με ενεργή συμμετοχή του κοινού για τη βελτίωση των προϊόντων. Στο επίκεντρο θα είναι η πλήρης αποκάλυψη του φουτουριστικού Omoda 3 και της τεχνολογίας του, όπως και του πρωτότυπου Omoda 6. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο Co-Creation Camp και το Hybrid Gemini Co-Creation Camp, που δίνει την ευκαιρία να συμβάλεις στη διαμόρφωση του προϊόντος.

Η Omoda & Jaecoo ανοίγει τα χαρτιά της αφήνοντας να δούμε σε βάθος τη φιλοσοφία που ακολουθούν και φέρνει τον άνθρωπο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα στη σύγχρονη τεχνολογία.

Με την Omoda & Jaecoo να έχει μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά, με μοντέλα όπως τα Omoda 5, Omoda 9 και Jaecoo 7 SHS και υπό τη σκέπη του Ομίλου Emil Frey που επίσης εκπροσωπεί τη Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας, που προσφέρει την «ασφάλεια» μιας μεγάλης εταιρείας, με logistic center στην Ελλάδα για πλήρη κάλυψη των μοντέλων της, το ενδιαφέρον που προκύπτει από την παρουσίαση αυτή είναι δίχως άλλο μεγάλο και απτό.

Οι 4Τροχοί θα είναι εκεί για να σας μεταφέρουν όλα τα νέα που αφορούν την Omoda & Jaecoo και εν γένει την κουλτούρα της κινεζικής μάρκας, που δεν στέκεται μόνο στο προϊόν.