Οι Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio και Stelvio Quadrifoglio είναι και επίσημα εδώ

Η ιταλική μάρκα αποφάσισε να συνεχίσει την παραγωγή για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio Quadrifoglio.

Την επανέναρξη των παραγγελιών για τις Giulia Quadrifoglio και Stelvio Quadrifoglio στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Alfa Romeo. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την παραγγελία τους από τις αρχές Μαρτίου.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας να παρατείνει την παραγωγή των σημερινών Giulia και Stelvio έως το 2027, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των φίλων της.

Κάτω από το καπό και των δύο μοντέλων «βρυχάται» ο ισχυρός 2.9 V6 των 520 ίππων, που ενσαρκώνει τη σπορ παράδοση της ιταλικής μάρκας και εξασφαλίζει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ συναισθήματος και επιδόσεων.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, το οποίο βελτιώνει τη συμπεριφορά και την πρόσφυση του αυτοκινήτου, βελτιστοποιώντας τη μεταφορά ροπής και αυξάνοντας τη σταθερότητα, την ευελιξία και την ταχύτητα στις στροφές. Στην Giulia, ο ισχυρός V6 συνδυάζεται με πίσω κίνηση (RWD), ενώ στη Stelvio διατίθεται με το σύστημα τετρακίνησης Q4.

Αμφότερα τα μοντέλα χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ελαφρά υλικά, όπως το αλουμίνιο για τον κινητήρα και τα ανθρακονήματα για τον άξονα μετάδοσης, το καπό, την αεροτομή, τα μαρσπιέ, το ταμπλό και διάφορα πάνελ.

Η ενεργή αεροδυναμική της Giulia διασφαλίζεται επίσης από το εμπρός splitter από ανθρακονήματα: όταν ενεργοποιείται, ελέγχει τη ροή του αέρα κάτω από το όχημα, αυξάνοντας τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Παράλληλα, το σύστημα εξάτμισης Akrapovic παράγει έναν χαρακτηριστικό, βαθύ ήχο, μεταφράζοντας το σπορ πνεύμα του κινητήρα σε ηχητικά συναισθήματα και ενισχύοντας τον δεσμό μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού.