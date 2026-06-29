Οι δασμοί των ΗΠΑ «χτυπούν» την παραγωγή αυτοκινήτων στον Καναδά

Παρότι τα αυτοκίνητα που παράγονται στον Καναδά χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό αμερικανικά ανταλλακτικά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν τα εξαιρεί από τους δασμούς.

Το αμφιλεγόμενο δασμολογικό καθεστώς της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται να συνέβαλε στη μείωση της παραγωγής οχημάτων στον Καναδά και παράλληλα, στην αύξηση του αριθμού των νέων αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που η κυβέρνηση του Καναδά ελπίζει ότι μπορεί να πείσει τις κινεζικές μάρκες να ξεκινήσουν τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων στο έδαφός της.

Το Κέντρο Έρευνας Αυτοκινήτου (CAR) αναφέρει ότι η καναδική παραγωγή οχημάτων μειώθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση μέχρι τον Απρίλιο. Πιο συγκεκριμένα, τα εργοστάσια στον Καναδά κατασκεύασαν περίπου 64.000 λιγότερα οχήματα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η παραγωγή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά περίπου 44.000 μονάδες, ή 1,2%.

Παραγωγή στον Καναδά με αμερικανικά ανταλλακτικά

Σύμφωνα με το Autonews, ο Tyler Harp, επικεφαλής οικονομολόγος του CAR, δήλωσε ότι στα οχήματα που κατασκευάζονται στον Καναδά επιβάλλονται δασμοί μεταξύ 12 και 13%, παρόλο που πολλά από αυτά διαθέτουν αμερικανικά ανταλλακτικά κατά τουλάχιστον 50%.

Οι δασμοί στον Καναδά αντιστοιχούν με αυτούς που επιβάλλονται σε οχήματα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Flavio Volpe, εξήγησε ότι τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ αλλά από αμερικανικά ανταλλακτικά δεν εξαιρούνται από τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα αυτοκίνητο καναδικής κατασκευής μπορεί να επιβαρυνθεί με υψηλούς δασμούς, ακόμη και όταν ένα μεγάλο μέρος του αποτελείται από ανταλλακτικά που έρχονται από τις ΗΠΑ.

Ο Harp σημειώνει ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ είχε μικρότερο αντίκτυπο στις εισαγωγές από το εξωτερικό και αντ’ αυτού είχε μεγάλο αντίκτυπο στην παραγωγή αυτοκινήτων που λαμβάνει χώρα στη Βόρεια Αμερική.

Δυσοίωνο το μέλλον

Τα πράγματα μπορούν να χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο για τον Καναδά. Το Automotive News σημειώνει ότι πολλά από τα οχήματα με τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων στη χώρα σημειώνουν κάμψη πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Για παράδειγμα, οι πωλήσεις του RAV4 είναι μειωμένες κατά 47,9% λόγω της άφιξης του αυτοκινήτου νέας γενιάς, ενώ μείωση πωλήσεων σημειώθηκε επίσης και σε άλλα δημοφιλή στον Καναδά αυτοκίνητα, όπως τα Chrysler Pacifica, Honda CR-V, Honda Civic και Chevrolet Silverado, τα οποία κατασκευάζονται όλα στη συγκεκριμένη χώρα.