Οι δύο μάρκες αυτοκινήτων που ξεπουλάνε στην Τουρκία

Εκτός όμως από τις πωλήσεις, ισχυρές είναι και οι εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η εγχώρια τουρκική μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων Togg συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας. Τον Σεπτέμβριο του 2026, το Togg T10X αναδείχθηκε στο μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Τουρκία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων του Σεπτεμβρίου, διατέθηκαν 4.237 μονάδες του Togg T10X, εξασφαλίζοντας στο μοντέλο την πρώτη θέση στη μηνιαία κατάταξη. Ένα ακόμη μοντέλο του Τούρκου κατασκευαστή, το Togg T10F, βρέθηκε επίσης στην πρώτη πεντάδα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη παρουσία της μάρκας στην αγορά.

Η Togg έχει εξελιχθεί σε σημαντικό όνομα για την τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου σημαντική είναι και η διείσδυση της Renault στην αγορά της Τουρκίας, με το Boreal, τη sedan εκδοχή του Megane και τη νέα γενιά του Clio να αποτελούν δημιοφιλείς επιλογές μεταξύ των υποψηφίων αγοραστών.

Τα πέντε μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο

1 Togg T10X 4.237

2 Renault Boreal 3.159

3 Renault Megane Sedan 2.726

4 Togg T10F 2.455

5 Renault Clio 1.993

Τα «σπάνε» οι εξαγωγές

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εξαγωγέων της Αυτοκινητοβιομηχανίας Uludağ (OİB), οι εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 3,52 δισ. ευρώ. Το μερίδιο του κλάδου στις συνολικές εξαγωγές διαμορφώθηκε στο 15,2%.

Οι συνολικές εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 27,85 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 0,98 δισ. ευρώ.

Το 2025 οι εξαγωγές συνολικά, ανήλθαν σε 37 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις επιμέρους αγορές, η Γερμανία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας τον Σεπτέμβριο.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων και προϊόντων του κλάδου προς τη Γερμανία ανήλθαν σε 562 εκατ. ευρώ.