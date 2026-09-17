Το τέλος του «σταμάτα-ξεκίνα»: Η απλή ιδέα που λύνει το κυκλοφοριακό χάος

Αντί για μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους στην Καλιφόρνια, θα εφαρμόσουν τη λύση των πιο «έξυπνων» δρόμων, που θα λειτουργούν με αλγόριθμους που θα ρυθμίζουν την κίνηση.

Το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης δεν είναι «ελληνικό φαινόμενο». Είναι κάτι που αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους οι μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο, με τις λύσεις, τις περισσότερες φορές να μην επαρκούν για να αλλάξουν την κατάσταση στους δρόμους.

Οι κλασική τακτική που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος αφορά παρεμβάσεις στους δρόμους, νέα έργα υποδομών, αλλά και διεύρυνση των αριθμών λωρίδων κυκλοφορίας, προκειμένου να χωρέσουν περισσότερα αυτοκίνητα.

Κάτι εντελώς διαφορετικό φαίνεται να έχουν στα σκαριά για εφαρμογή οι αρμόδιες αρχές της Καλιφόρνιας: εξετάζουν να θέσουν σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα με την ονομασία «smart freeway» σε ένα τμήμα οκτώ χιλιομέτρων ενός αυτοκινητοδρόμου της Καλιφόρνια, νότια του Λος Άντζελες.

Πιο αναλυτικά, η καινοτομία αφορά την διαχείριση εισόδου των αυτοκινήτων στον αυτοκινητόδρομο. Αυτό θα το επιτύχουν με «μετρητές κυκλοφορίας», που θα τοποθετηθούν σε τρία κομβικά σημεία εισόδου. Αυτοί δεν θα χρησιμοποιούν την ίδια λογική που έχουν τα κλασικά φανάρια, αλλά ένα νέο αλγόριθμο, που θα μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα την κυκλοφορία των οχημάτων.

Παράλληλα, προκειμένου να ελέγξουν καλύτερα το «σταμάτα-ξεκίνα» στον αυτοκινητόδρομο, θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών ορίων ταχύτητας. Αυτές θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες, έτσι ώστε να βοηθούν στην ομαλότητα της ροής. Όπως έχει παρατηρηθεί, οι απότομες επιβραδύνσεις εξελίσσονται σε ακινησία στα πιο πίσω οχήματα και ο περιορισμός τους μειώνει δραστικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ουσιαστικά λοιπόν θα επιχειρήσουν να βελτιώσουν τη ροή της κίνησης, μειώνοντας κατ’ επέκταση τις καθυστερήσεις, χωρίς μάλιστα να δαπανηθούν πολλά εκατομμύρια δολάρια που πιθανότατα θα απαιτούσαν οι επεκτάσεις δρόμων ή οι διαμορφώσεις αυτών, όταν η εφαρμογή αυτού του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει 33 εκατομμύρια δολάρια, που θεωρείται μικρό ποσό αναλογικά.

Να σημειώσουμε ότι αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται κάτι αντίστοιχο, αφού ήδη βρίσκει εφαρμογή σε δρόμους της Αυστραλίας, αλλά και το Ντένβερ των ΗΠΑ, με σημαντικό όφελος, που είναι περίπου 20% σε μείωση του χρόνου των μετακινήσεων.