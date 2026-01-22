Οι γείτονες ανεβάζουν τον πήχη – Πόσα “Made in Turkey” αυτοκίνητα θέλουν να παράγουν το 2026;

Μεγάλες βλέψεις από την τουρκική Togg, η οποία ξεπέρασε τις Tesla και BYD στην τουρκική αγορά το 2025.

Αναπτύσσεται διαρκώς η αυτοκινητοβιομηχανία Togg, μια κοινοπραξία τουρκικών εταιρειών που ιδρύθηκε το 2018 και έχει τη στήριξη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το 2025 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Togg καθώς παρήγαγε σχεδόν 40.000 οχήματα, διέθεσε στην αγορά το δεύτερο μοντέλο της, ενώ ξεκίνησε και το εξαγωγικό ταξίδι της, με πρώτο προορισμό τη Γερμανία.

Το τρέχον έτος η μάρκα βάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη, στοχεύοντας στην παραγωγή τουλάχιστον 60.000 οχημάτων, όπως δήλωσε Fuat Tosyalı, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Bloomberg HT.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, με την παραγωγή των 40.000 οχημάτων το 2025, αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Τουρκίας κυκλοφορούν περισσότερα από 100.000 οχήματα με το έμβλημα της Togg.

Επί του παρόντος η μάρκα κατασκευάζει το SUV T10X και το σεντάν T10F, ενώ πέρυσι ξεπέρασε σε πωλήσεις τις ισχυρότερες δυνάμεις της ηλεκτροκίνησης, BYD και Tesla.

Η μαζική παραγωγή του T10X ξεκίνησε το 2022, πριν ανοίξουν οι παραγγελίες τον Μάρτιο του 2023, με τις παραδόσεις να ξεκινούν έναν μήνα αργότερα.

Η Togg λάνσαρε το μοντέλο T10F στην Τουρκία στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, λίγο πριν ξεκινήσει τις πωλήσεις στη Γερμανία, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να εισέλθει στη Γαλλία και την Ιταλία στο προσεχές διάστημα.

Εκτός από το SUV και τη σεντάν, η Togg θα κατασκευάσει τέσσερα ακόμη μοντέλα – ένα C-hatchback, ένα B-SUV και ένα B-MPV.

Ο Tosyalı ανέφερε ότι το τρίτο μοντέλο, με την ονομασία T6, προγραμματίζεται να λανσαριστεί το 2027, με δημοσιεύματα να επισημαίνουν ότι θα είναι τύπου hatchback.

Στόχος της Togg μέχρι το 2030 είναι να κατασκευάζει 1 εκατ. οχήματα που θα καλύπτουν 5 κατηγορίες οχημάτων.