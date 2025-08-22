Οι Γερμανοί ψάχνουν οδηγούς για τα φορτηγά τους

Ο εφοδιαστικός τομέας μέσω οδικών μεταφορών στη Γερμανία ανησυχεί για μια μεγάλη κρίση στελέχωσης, με εκτιμήσεις που υποδηλώνουν έλλειψη έως και 100.000 οδηγών φορτηγών.

Το Βερολίνο δεν έχει κρύψει τις ελπίδες του να προσελκύσει ενισχύσεις από την Πολωνία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης οδηγών για τα φορτηγά του. Στο μεταξύ, αυξάνονται οι ανησυχίες στον πολωνικό κλάδο των μεταφορών για μια πιθανή μαζική έξοδο ειδικευμένων εργαζομένων προς τη γερμανική αγορά.

Η ζήτηση για οδηγούς φορτηγών στη Γερμανία συνεχίζει να αυξάνεται. Ο πρόεδρος της «Ομοσπονδιακής Ένωσης Μεταφορών Εμπορευμάτων, Logistics και Διαχείρισης Αποβλήτων» (BGL), δήλωσε σε συνέντευξή του πως η Γερμανία έχει ήδη έλλειψη 100.000 οδηγών και, σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, το κενό αυτό θα μπορούσε να διευρυνθεί έως και 400.000. «Αν δεν καταφέρουμε να καλύψουμε το κενό των 400.000 οδηγών, δεν θα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε επαρκώς τον ομοσπονδιακό στρατό (Bundeswehr) ή να προμηθεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης», προειδοποίησε ο πρόεδρος.

Κατά την άποψή του, ένα σημαντικό μέρος του γερμανικού συστήματος μεταφορών βασίζεται σε αλλοδαπούς εργαζόμενους, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. Σε περίπτωση πολέμου, οι οδηγοί από την Πολωνία, τη Ρουμανία ή την Ουκρανία θα μπορούσαν να κληθούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, γεγονός που θα οδηγούσε σε κατάρρευση του συστήματος εφοδιασμών μέσω οδικών μεταφορών της Γερμανίας.

Ο πρόεδρος ζητά επίσης νομικές αλλαγές που θα επιτρέπουν στους συνταξιούχους οδηγούς να επιστρέφουν στο επάγγελμα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλονται σε περιοδικές αξιολογήσεις προσόντων. Υποστηρίζει επίσης τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο επάγγελμα για οδηγούς από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Μολδαβία ή το Ουζμπεκιστάν. Ένα βασικό βήμα θα ήταν η αναγνώριση των αδειών οδήγησης τους εντός της ΕΕ. Έχουν επίσης υποβληθεί προτάσεις για την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να ασχοληθούν με την οδήγηση φορτηγών.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος της Ένωσης Διεθνών Οδικών Μεταφορέων της Πολωνίας (ZMPD), αντέδρασε στις γερμανικές εκκλήσεις. Σε συνέντευξή του, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό: «Είναι αλήθεια ότι η αγορά είναι ανοιχτή, αλλά τα παλαιότερα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν αυτούς τους γενικούς κανόνες επιλεκτικά. Όταν πρόκειται για τον καταμερισμό του εμπορικού τομέα, παίρνουν τα πάντα. Και όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας για γερμανικές εταιρείες, θέλουν επίσης να πάρουν τα πάντα».