Οι Ιάπωνες φέρνουν την επανάσταση – Ετοιμάζουν μπαταρία που θα εκτοξεύσει την αυτονομία των Tesla

Ψήφο εμπιστοσύνης στις μπαταρίες του τεχνολογικού γίγαντα της Ιαπωνίας Panasonic έχει δώσει η Tesla για την αποθήκευση ενέργειας στα ηλεκτρικά μοντέλα της, στο πλαίσιο μιας σύμπραξης που έχει βγάλει κερδισμένες και τις δύο εταιρείες.

Με την τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων, ωστόσο, να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και τον κινεζικό ανταγωνισμό να εντείνεται, η Panasonic δείχνει αποφασισμένη να εξελίξει περαιτέρω τα προϊόντα της, θέτοντας νέα πρότυπα στον τομέα των μπαταριών.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο ιαπωνικός κολοσσός αναπτύσσει μια επαναστατική μπαταρία, η οποία θα είναι έτοιμη έως το τέλος 2027 και θα διακρίνεται για την ασυναγώνιστη χωρητικότητά της.

Ειδικότερα, ο προτεινόμενος σχεδιασμός της Panasonic εξαλείφει την άνοδο κατά την κατασκευή. Αντ’ αυτού, μετά την πρώτη φόρτιση της μπαταρίας, μια μεταλλική άνοδος λιθίου σχηματίζεται φυσικά μέσα στο κελί. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο απελευθερώνεται χώρος για πιο ενεργά υλικά καθόδου – νικέλιο, κοβάλτιο και αλουμίνιο – αυξάνοντας τη χωρητικότητα δίχως μεταβολή στον συνολικό όγκο της κυψέλης.

Εφόσον καρποφορήσουν οι προσπάθειες της Panasonic, θα επιτευχθεί η αύξηση της χωρητικότητας των μπαταριών κατά 25%, ενισχύοντσας την αυτονομία του Tesla Model Y, στο υφιστάμενο μέγεθος μπαταριών, κατά περίπου 145 χλμ.

Εναλλακτικά, η Panasonic θα μπορούσε να αξιοποιήσει την τεχνολογία για την παραγωγή ελαφρύτερων – και ενδεχομένως πιο οικονομικών – εκδόσεων μπαταριών, διατηρώντας την υφιστάμενη αυτονομία αλλά μειώνοντας το μέγεθος του πακέτου, όπως προσθέτει το Reuters, υπογραμμίζοντας επίσης ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο και άλλων μεγάλων παραγωγών μπαταριών.

Η ενσωμάτωση της εν λόγω μπαταρίας στα μοντέλα της Tesla φαίνεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σωσίβιο για την εταιρεία του Elon Musk η οποία βλέπει τις πωλήσεις της να καταρρέουν.

Ενδεικτικά, τον περασμένο Αύγουστο, στις ΗΠΑ, το μερίδιο της Tesla υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 8 ετών, καθώς οι καταναλωτές επέλεξαν ηλεκτρικά μοντέλα που φέρουν την υπογραφή ανταγωνιστών της.