Οι ΗΠΑ προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα για τις μπαταρίες – Μπορούν;

Οι προσπάθειες αυτές πραγματοποιούνται καθώς η Κίνα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς σε αρκετά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ενισχύσει την αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών των ΗΠΑ και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα. Ωστόσο, η χρηματοδότηση που έχει διαθέσει για την προσπάθεια είναι μικρή σε σύγκριση με όσα θα απαιτούνταν για να περιοριστεί ουσιαστικά ο έλεγχος της Κίνας στον κλάδο, σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ χορήγησε τον Αύγουστο 500 εκατομμύρια δολάρια (430 εκατομμύρια ευρώ) σε επτά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ορυκτών ή υλικών για μπαταρίες, της παραγωγής ή της ανακύκλωσης.

Πρόκειται για μέρος μιας πολύ ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να διασφαλίσει κρίσιμα ορυκτά και άλλα υλικά. Παράλληλα, έρχεται μετά την ακύρωση πολλών πολιτικών της εποχής Biden που στήριζαν την παραγωγή μπαταριών και τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων, σημειώνει το CNBC.

Οι προσπάθειες αυτές πραγματοποιούνται καθώς η Κίνα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς σε αρκετά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών -από τα ακατέργαστα ορυκτά και τα χημικά μέχρι τα τελικά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

«Χρειάζονται δεκαετίες και δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, δισεκατομμύρια δολάρια» για να επιτευχθεί το είδος της ολοκληρωμένης κλίμακας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού που διαθέτει σήμερα η Κίνα», δήλωσε ο Tu Le, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sino Auto Insights. «Δεν έχουμε δεκαετίες. Έχουμε πέντε, έξι, επτά χρόνια για να προσπαθήσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί», σημείωσε.

Η κυριαρχία της Κίνας στη διύλιση

Η Κίνα είναι σημαντικός προμηθευτής αρκετών κρίσιμων ορυκτών που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες, μεταξύ των οποίων και ο γραφίτης. Ωστόσο, η πραγματική της δύναμη βρίσκεται στη διύλιση και την επεξεργασία. Το μερίδιο της Κίνας στη διύλιση ορυκτών έχει αυξηθεί από το 2020, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η Κίνα χρησιμοποίησε αυτή τη θέση ως μοχλό πίεσης το 2025, όταν επέβαλε αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, καθώς και μιας σειράς άλλων ορυκτών.

Μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Αρκετές από τις εταιρείες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το υπουργείο Ενέργειας στοχεύουν σε τομείς όπου η Κίνα έχει ισχυρή παρουσία. Η Coreshell Technologies, στην οποία το υπουργείο χορήγησε 50 εκατομμύρια δολάρια (43 εκατόμμυρια ευρώ), κατασκευάζει ανόδια μπαταριών -ένα βασικό εξάρτημα της μπαταρίας- από πυρίτιο που προέρχεται από εγχώριες πηγές, αντί για γραφίτη κινεζικής προέλευσης.

Η Lilac Solutions, εν τω μεταξύ, έλαβε 100 εκατομμύρια δολάρια (86 εκατομύρια ευρώ). Η εταιρεία διαθέτει μια μέθοδο εξαγωγής λιθίου από αλμυρό νερό, παρακάμπτοντας μια κοινή διαδικασία διύλισης που συνήθως απαιτείται για την εξαγωγή του υλικού από σκληρό πέτρωμα.

Αυτό το πέτρωμα πρέπει να υποστεί επεξεργασία για να εξαχθεί το λίθιο και, σύμφωνα με τον Sully, το 95% της επεξεργασίας του σποδουμένιου πραγματοποιείται στην Κίνα.

Η κυριαρχία της Κίνας συνεχίζεται και στην αλυσίδα εφοδιασμού. Παράγει περίπου το 85% των ενεργών υλικών καθόδου για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως και περισσότερο από το 90% των ενεργών υλικών ανόδου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στη συνέχεια, κατασκευάζει το 80% των στοιχείων μπαταριών παγκοσμίως.

Μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα

Οι μπαταρίες έχουν καταστεί σημαντικές για την Κίνα, καθώς η χώρα έχει επικεντρωθεί στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στην εγχώρια αγορά και έχει αρχίσει να εξάγει περισσότερα από αυτά τα οχήματα στο εξωτερικό.

Τα «οχήματα νέας ενέργειας», στα οποία περιλαμβάνονται τα υβριδικά και τα αμειγώς ηλεκτρικά οχήματα, αντιπροσώπευαν το 65% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Κίνα τον Ιούλιο, σύμφωνα με την China Passenger Car Association.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν παρουσιάσει το ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος, καθώς τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά και τα plug-in οχήματα αντιπροσώπευαν περίπου το 24% των πωλήσεων στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Energy Information Administration.

Παρά τις επιχορηγήσεις του υπουργείου Ενέργειας που διοχετεύουν κάποια χρήματα στον τομέα των μπαταριών, η κυβέρνηση Τραμπ κατήργησε τις ομοσπονδιακές φορολογικές πιστώσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα και άλλες χρηματοδοτήσεις για τα οχήματα και τις μπαταρίες τους.

Από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία, έχουν ακυρωθεί σχεδόν 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανακοινωμένα έργα μπαταριών, σύμφωνα με την Atlas Public Policy.