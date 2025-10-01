Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον περισσότερο στο εξωτερικό

Η αδυναμία επίτευξης κερδοφορίας εντός των συνόρων έχει αναγκάσει τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να στρέψουν το βλέμμα τους στο εξωτερικό.

Το 2024 οι επενδύσεις των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στο εξωτερικό ήταν για πρώτη φορά μεγαλύτερες από αυτές στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rhodium Group, καθώς το έντονα ανταγωνιστικό εγχώριο περιβάλλον καθιστά πλέον σχεδόν αδύνατη την επίτευξη κερδοφορίας.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επωφεληθεί εδώ και χρόνια από επιδοτήσεις και άλλες κρατικές πολιτικές που είχαν ως στόχο να μετατρέψουν την Κίνα σε παγκόσμια δύναμη στην αυτοκινητοβιομηχανία και ηγέτιδα χώρα στα ηλεκτρικά οχήματα.

Παρ’ όλα αυτά, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι επιθετικές μειώσεις τιμών φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε καθοδική πορεία.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν αδυσώπητο πόλεμο τιμών που εντείνει τις αποπληθωριστικές πιέσεις.

Οι επενδύσεις των Κινέζων κατασκευαστών στην αλυσίδα αξίας ηλεκτρικών οχημάτων στο εξωτερικό εκτινάχθηκαν σε 30,4 δισ. δολάρια τον χρόνο την περίοδο 2022–2024, από μόλις 8,5 δισ. δολάρια την περίοδο 2018–2021. Την ίδια στιγμή, οι εγχώριες επενδύσεις κατέρρευσαν από 94 δισ. δολάρια το 2022 σε μόλις 15 δισ. δολάρια πέρυσι.

Η BYD κατασκευάζει εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων στη νότια Ουγγαρία, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή έως το τέλος του 2025, καθώς και μια ακόμη μονάδα στην Τουρκία, η οποία έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το 2026.

Η Geely σχεδιάζει ένα νέο εργοστάσιο στο Βιετνάμ, ενώ οι Chery και Great Wall Motors επεκτείνονται στη Ρωσία και σε όλη τη Λατινική Αμερική. Άλλοι κατασκευαστές εξετάζουν επίσης επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που καλύπτουν 33 εισηγμένες αυτοκινητοβιομηχανίες με έδρα την Κίνα, το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους του κλάδου μειώθηκε μόλις στο 0,83% το 2024, από 2,7% το 2019.

Αντιμέτωπες με δασμούς για ηλεκτρικά οχήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Τουρκία, τη Βραζιλία και άλλες οικονομίες, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, σύμφωνα με την έκθεση της Rhodium Group, οι οποίες προσέλκυσαν το 33% και το 25% των νέων επενδύσεων αντίστοιχα.

