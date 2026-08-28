Οι κινεζικές μάρκες παρουσίασαν 542 νέα μοντέλα σε μόλις 5 μήνες

Οι αριθμοί είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, ενώ τα ίδια τα στελέχη των εταιρειών φαίνεται να γνωρίζουν ότι αυτός ο ρυθμός δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Ο καταιγιστικός ρυθμός με τον οποίο παρουσιάζονται νέα μοντέλα στην Κίνα σημαίνει ότι ακόμη και ολοκαίνουργια αυτοκίνητα χάνουν τη λάμψη τους μέσα σε λίγους μήνες.

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών και όλες βρίσκονται σε έναν ξέφρενο αγώνα δρόμου για να λανσάρουν νέα προϊόντα.

Σύμφωνα με το Nikkei Asia, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της BYD, He Zhiqi, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 542 μοντέλα παρουσιάστηκαν στην Κίνα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο.

Αυτό αντιστοιχεί σε έναν μέσο όρο 3,6 νέων μοντέλων την ημέρα, όμως ορισμένες φορές ακόμη και αυτός ο αριθμός ξεπερνιέται.

Crazy Thursday

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η 16η Ιουλίου, μια ημέρα που έχει πλέον γίνει γνωστή ως «Crazy Thursday».

Τουλάχιστον οκτώ αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσίασαν νέα οχήματα εκείνη την ημέρα, καθώς οι εταιρείες κατακλύζουν την αγορά με νέα προϊόντα, προσπαθώντας να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους σε υψηλά επίπεδα.

Ενώ οι εξαγωγές αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Κίνα σημειώνουν εκρηκτική άνοδο, στην εγχώρια αγορά καταγράφεται σημαντική υποχώρηση.

Οι συνολικές πωλήσεις έχουν μειωθεί κατά 21%, ενώ οι πωλήσεις των οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) έχουν υποχωρήσει κατά 13%, εν μέρει λόγω των αλλαγών στα φορολογικά κίνητρα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αισθάνονται πλέον έντονα την πίεση και ο Zhiqi δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «σκληρή». Όπως εξήγησε, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να χρειαστούν χρόνια και 1 δισεκατομμύριο γιουάν (περίπου 130 εκατ. ευρώ) για την ανάπτυξη ενός νέου αυτοκινήτου.

Όταν το νέο μοντέλο τελικά κυκλοφορεί στην αγορά, υπάρχει αρχικά ένας ενθουσιασμός και μια αύξηση στις πωλήσεις, όμως αυτή η περίοδος «δεν διαρκεί ούτε τρεις μήνες», καθώς παρουσιάζονται συνεχώς τόσα πολλά νέα αυτοκίνητα.