Έρευνα της Mobility Insight αποκαλύπτει πως οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν προσπεράσει τους Ιάπωνες σε τουλάχιστον 39 αγορές του πλανήτη.

Μια ιστορική αλλαγή συντελείται στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι κινεζικές μάρκες κατάφεραν να ξεπεράσουν τους Ιάπωνες σε πωλήσεις νέων οχημάτων σε 39 από τις 93 αγορές που εξετάστηκαν παγκοσμίως. Τα εντυπωσιακά αυτά ευρήματα προκύπτουν από έρευνα της Mobility Insight, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei.

Οι υψηλές τιμές στα καύσιμα ως παράγοντας επιτυχίας των Κινέζων

Μόνο μέσα στο 2026, οι ισορροπίες άλλαξαν υπέρ των Κινέζων κατασκευαστών σε 14 κομβικές χώρες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται η Γερμανία, η Ιταλία, η Βραζιλία και η Νότια Κορέα. Ο βασικός καταλύτης πίσω από αυτή τη μετατόπιση είναι η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία έστρεψε μαζικά τους καταναλωτές προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Σε αυτή ακριβώς την κατηγορία, οι κινεζικές εταιρείες έχουν ισχυρό προβάδισμα, προσφέροντας προηγμένα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, για πρώτη φορά, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι κινεζικές μάρκες πέρασαν μπροστά από τις ιαπωνικές, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 12,7% έναντι 11,9% των Ιαπώνων. Η ταχύτητα της διείσδυσης προκαλεί ίλιγγο, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις πριν από πέντε χρόνια το μερίδιο των Κινέζων στην Ευρώπη ήταν κάτω από 1%. Το 2025 σκαρφάλωσε στο 6%, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2026 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ φτάνοντας το 14,5%.

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Ακόμη και στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, τη Γερμανία, οι Κινέζοι είδαν το μερίδιό τους να αυξάνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 6%, την ώρα που οι Ιάπωνες υποχώρησαν στο 5%. Αντίστοιχα, στην Ιταλία, η κινεζική παρουσία διπλασιάστηκε, με αιχμή του δόρατος τη Leapmotor, η οποία είδε τις πωλήσεις της στη γειτονική χώρα να ενδεκαπλασιάζονται.

Σημαντική αύξηση σε Βραζιλία και ΝΑ Ασία

Στη Βραζιλία, το μερίδιο των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών εκτοξεύθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αγγίζοντας το 19%, μετά την έναρξη της παραγωγής οχημάτων BYD εντός της χώρας το 2025. Την ίδια στιγμή, η ιαπωνική κυριαρχία δέχεται ισχυρά πλήγματα ακόμη και στη Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί, το μερίδιο των ιαπωνικών εταιρειών συρρικνώθηκε κατά 6 μονάδες πέφτοντας στο 54%, ενώ οι Κινέζοι κέρδισαν 7 μονάδες, φτάνοντας πλέον να ελέγχουν το 18% της αγοράς.

Παρά το γεγονός ότι τα ιαπωνικά brands διατηρούν ακόμη τα σκήπτρα στις υπόλοιπες 54 χώρες της έρευνας, η θέση τους αποδυναμώνεται σταδιακά σχεδόν παντού. Οι μόνες ουσιαστικές εξαιρέσεις στον παγκόσμιο χάρτη παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία, όπου οι αυστηροί εμπορικοί περιορισμοί και δασμοί λειτουργούν προς το παρόν ως ισχυρό ανάχωμα.