Οι Κινέζοι πηγαίνουν στη Βουλγαρία – Ποια μάρκα θα κατασκευάζει 50.000 αυτοκίνητα ετησίως

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει θέσει ως στόχο να παράγει 300.000 οχήματα στην Ευρώπη έως το 2029.

Η κινεζική Great Wall Motor (GWM) θα κατασκευάζει το compact SUV Ora 5 στη Βουλγαρία από τις αρχές του 2027, βάσει συμφωνίας παραγωγής με τοπικό εταίρο, δημιουργώντας την πρώτη παραγωγική της βάση στην Ευρώπη, καθώς επιδιώκει να επανέλθει δυναμικά στην περιοχή.

Η Great Wall Motor ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο στη Βουλγαρία θα έχει προγραμματισμένη παραγωγική δυναμικότητα 50.000 οχημάτων ετησίως, με την παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν παραγωγικές βάσεις στην Ευρώπη, προκειμένου να στηρίξουν την αύξηση των πωλήσεών τους και να περιορίσουν την έκθεσή τους στους εμπορικούς φραγμούς, σημειώνει το Reuters. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής και έχει συζητήσει με το Πεκίνο την επιβολή ποσοτικού περιορισμού στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων.

Τα ηλεκτρικά οχήματα της GWM που εισάγονται από την Κίνα επιβαρύνονται με αντισταθμιστικό δασμό 20,7%, επιπλέον του συνήθους δασμού 10% που επιβάλλει η ΕΕ στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

«Δεν θέλουμε απλώς να πουλάμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη –θέλουμε να γίνουμε μέρος της Ευρώπης», δήλωσε η Nicole Wu, επικεφαλής τεχνολογίας της GWM.

Η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη

Η GWM έχει θέσει ως στόχο να παράγει 300.000 οχήματα στην Ευρώπη έως το 2029, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στο Reuters πέρσι.

«Κοιτάζοντας μπροστά, ο όμιλος σχεδιάζει τη δημιουργία ολοκληρωμένων βιομηχανικών πάρκων στην Ευρώπη για την παραγωγή οχημάτων και εξαρτημάτων», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

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Η GWM διαθέτει το Ora 5 στην ευρωπαϊκή αγορά με αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά και βενζινοκίνητα συστήματα κίνησης. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποια έκδοση του μοντέλου σχεδιάζει να κατασκευάζει στο εργοστάσιο της Βουλγαρίας.

Ora 5

Το σχέδιο επιστροφής της GWM στην Ευρώπη περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα νέα μοντέλα και παράγωγες εκδόσεις υφιστάμενων μοντέλων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με γκάμα που δεν θα περιορίζεται στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η GWM ήταν μία από τις πρώτες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που εισήλθαν στην Ευρώπη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2020 πραγματοποίησε μια έντονη προσπάθεια επέκτασης με επίκεντρο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά δυσκολεύτηκε να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην αγορά.

Ora 5