Το σύστημα Tyre Blowout Stability Control έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο του οχήματος σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας πίεσης ενός ελαστικού.

Η καινοτομία της Leapmotor εστιάζει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, μετατρέποντας την προηγμένη τεχνολογία σε ουσιαστικά οφέλη για την καθημερινή οδήγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα Tyre Blowout Stability Control έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο του οχήματος σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας πίεσης ενός ελαστικού.

Το σύστημα ανιχνεύει την απότομη πτώση της πίεσης και ενεργοποιεί μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου παρεμβάσεις στο σύστημα πέδησης και διεύθυνσης. Μέσω του έξυπνου συντονισμού των επιμέρους λειτουργιών, επιδιώκει να περιορίσει την πλευρική απόκλιση του οχήματος, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ευστάθειας και του ελέγχου.

Με την τεχνολογία αυτή, η Leapmotor επιχειρεί να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο ενεργητικής υποστήριξης στον οδηγό, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, όπου η άμεση αντίδραση του οχήματος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Το Tyre Blowout Stability Control

Το Tyre Blowout Stability Control (Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας σε Περίπτωση Κλαταρίσματος Ελαστικού) έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια όταν συμβαίνει κάτι απρόοπτο.

Ανιχνεύοντας την ξαφνική απώλεια πίεσης ενός ελαστικού και αντιδρώντας μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, το σύστημα συντονίζει έξυπνα τις παρεμβάσεις στο σύστημα πέδησης και διεύθυνσης, με στόχο να περιορίσει την πλευρική απόκλιση και να διατηρήσει την ευστάθεια και τον έλεγχο του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο υποστήριξης ακριβώς τη στιγμή που ο οδηγός το χρειάζεται περισσότερο.

Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί μέρος του LeapMotion Control, του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογιών της κινεζικής μάρκας για τον έλεγχο της κίνησης και της ευστάθειας των οχημάτων της.

Το σύστημα παρεμβαίνει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Το Tyre Blowout Stability Control παρακολουθεί συνεχώς βασικά δεδομένα του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης των ελαστικών και της ταχύτητας περιστροφής κάθε τροχού. Εάν το σύστημα εντοπίσει ξαφνική απώλεια πίεσης ή μη φυσιολογική μεταβολή στην ταχύτητα περιστροφής κάποιου τροχού, προχωρά άμεσα στην ανάλυση πρόσθετων παραμέτρων, όπως ο ρυθμός περιστροφής του οχήματος γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του (yaw rate), η γωνία του τιμονιού, η πλευρική επιτάχυνση και η ταχύτητα κίνησης.

Μόλις ανιχνευθεί το κλατάρισμα, το σύστημα μπορεί να παρέμβει σε μόλις 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στη συνέχεια, το LeapMotion Control συντονίζει τις λειτουργίες του πλαισίου του οχήματος, ενεργοποιώντας στοχευμένη πέδηση σε μεμονωμένους τροχούς και παρεμβάσεις στη ροπή του συστήματος διεύθυνσης, προκειμένου να αντισταθμίσει τις δυνάμεις που προκαλούνται από την αστοχία του ελαστικού.

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Με την ταχεία διαχείριση αυτών των δυνάμεων, το σύστημα συμβάλλει στον περιορισμό της έντονης πλευρικής απόκλισης, στη σταθεροποίηση του οχήματος και στην υποστήριξη του οδηγού, ώστε να ανακτήσει με ασφάλεια τον έλεγχό του.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε υψηλές ταχύτητες, όταν η απότομη απώλεια πίεσης ενός ελαστικού μπορεί να προκαλέσει έντονη περιστροφική κίνηση του οχήματος γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του, αυξάνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις από τον οδηγό.

Συντονισμένος έλεγχος του οχήματος σε κρίσιμες συνθήκες

Το Tyre Blowout Stability Control αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος τεχνολογιών ελέγχου του πλαισίου της Leapmotor, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση της δυναμικής συμπεριφοράς του οχήματος σε απαιτητικές συνθήκες.

Ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση εξοπλισμού, το LeapMotion Control μπορεί να ενσωματώνει λειτουργίες όπως: