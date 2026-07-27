Οι μάρκες αυτοκινήτων που κυριαρχούν στην Ευρώπη το πρώτο μισό του 2026

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα των πωλήσεων, ακολουθούμενη από τους Τσέχους.

Αύξηση 13,6% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2026 οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας τα 1.147.962 οχήματα, από 1.010.295 τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Η ισχυρή επίδοση του Ιουνίου συνέβαλε ώστε η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου να ολοκληρώσει το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο, καθώς οι νέες ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 5,7%, στα 5.896.683 αυτοκίνητα, από 5.576.112, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το πρώτο μισό του έτους ταξινομήθηκαν 1.220.890 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταλαμβάνοντας το 20,7% της αγοράς, ενώ τα υβριδικά παρέμειναν η δημοφιλέστερη επιλογή για τους αγοραστές, με μερίδιο 37,3% και 2.198.148 ταξινομήσεις.

Την ίδια στιγμή, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 29,7%, από 37,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τις περισσότερες πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σημείωσε η Volkswagen με 614.801 οχήματα, ακολουθούμενη από τις Skoda και Toyota που πέτυχαν 396.495 και 381.849 ταξινομήσεις αντίστοιχα. Ακολουθεί το Top 10:

Volkswagen: 614.801 Skoda: 396.495 Toyota: 381.849 Renault: 351.610 BMW: 338.559 Peugeot: 299.399 Mercedes: 286.445 Audi: 284.194 Dacia: 262.511 Kia: 218.279

Στην Ελλάδα, το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους κυρίαρχη ήταν η Toyota με 13.161 ταξινομήσεις, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν οι Peugeot (6.737) και Suzuki (5.642) αντίστοιχα.