Οι νέες μπαταρίες της Mercedes που επιτρέπουν τη διάνυση 1.200 χλμ.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε την υψηλή απόδοση των solid state μπαταριών σε πραγματικές συνθήκες.

Τις μπαταρίες επόμενης γενιάς για τα ηλεκτρικά της μοντέλα δοκιμάζει η Mercedes, με στόχο να αυξήσει την αυτονομία τους, ήτοι την απόσταση που μπορούν να διανύσουν με μία φόρτιση.

Στο μικροσκόπιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν εισέλθει οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state), που έχουν ως βασικό πλεονέκτημα την αποθήκευση περισσότερης ενέργειας από τις τρέχουσες μπαταρίες υγρού ηλεκτρολύτη.

Για να διαπιστώσει την απόδοση των συγκεκριμένων συσσωρευτών ενέργειας, η Mercedes τροποποίησε μια δοκιμαστική EQS, αντικαθιστώντας την μπαταρία λιθίου υγρού ηλεκτρολύτη με μια μονάδα solid state λιθίου-μετάλλου, με το όχημα να διανύει 1.205 χλμ. από τη Στουτγάρδη της Γερμανίας έως το Μάλμε της Σουηδίας χωρίς φόρτιση.

«Αυτό το επίτευγμα αποδεικνύει ότι η τεχνολογία αποδίδει όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά και στον πραγματικό δρόμο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Mercedes, προσθέτοντας ότι η EQS κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του μοντέλου Vision EQXX στη διαδρομή Στουτγκάρδη–Σίλβερστοουν κατά τρία χιλιόμετρα και έφτασε στο Μάλμε με υπολειπόμενη αυτονομία 137 χλμ..

«Ως εφευρέτης του αυτοκινήτου, η Mercedes-Benz επιβεβαιώνει ξανά τη φιλοδοξία της να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της κινητικότητας».

Επιβεβαίωση σε πραγματικές συνθήκες

Διεξάγοντας δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, η Mercedes αναφέρει ότι μπορεί να αξιολογήσει τη συνολική απόδοση της μπαταρίας σε διαφορετικά κλίματα και διαδρομές, επιταχύνοντας τους ρυθμούς εισόδου των εν λόγω μπαταριών στη μαζική παραγωγή.

Η διαδρομή ακολούθησε τους αυτοκινητοδρόμους A7 και E20 μέσω Γερμανίας και Δανίας έως το Μάλμε, χωρίς χρήση φερι μπότ, ενώ η βέλτιστη διαδρομή υπολογίσθηκε μέσω του συστήματος Electric Intelligence, λαμβάνοντας υπόψη τοπογραφικά, κυκλοφοριακά και άλλα δεδομένα.

Η solid state μπαταρία αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), το τεχνολογικό κέντρο του ομίλου για τη Formula 1. Τα στοιχεία λιθίου-μετάλλου προέρχονται από την αμερικανική Factorial Energy και βασίζονται στην τεχνολογία FEST (Factorial Electrolyte System Technology).

Για να υποστηρίξει τα στοιχεία της μπαταρίες κατά τις μεταβολές όγκου που είναι χαρακτηριστικές σε αυτή την τεχνολογία, αλλά και για να διασφαλιστεί η αναγκαία πίεσης επαφής πάνω στα στοιχεία, η μπαταρία ενσωματώνει πνευματικούς ενεργοποιητές.

Οι εν λόγω ενεργοποιητές ανταποκρίνονται στις μεταβολές του όγκου των στοιχείων κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση, διασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου.

Η ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας αυξήθηκε κατά 25%, ενώ το βάρος και το μέγεθός της παραμένουν συγκρίσιμα με εκείνα της τυπικής μπαταρίας του EQS. Επιπλέον, επιτυγχάνεται μείωση βάρους και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μέσω παθητικής ψύξης με ροή αέρα, όπως υποστηρίζει η μάρκα από τη Στουτγάρδη.