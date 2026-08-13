Οι πρωταγωνιστές της Fiat το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η Ευρώπη παραμένει η σημαντικότερη αγορά της Fiat, με τα Pandina και 500 να σημειώσουν σημαντική παρουσία στις πιο ανταγωνιστικές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου.

Απολύτως θετικό ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2026 στην Ευρώπη. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Fiat σημείωσε αύξηση των ταξινομήσεων κατά 21,7% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή ανέβασε το μερίδιο αγοράς της στο 3,3%, καταγράφοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και επιτυγχάνοντας την ισχυρότερη ανάπτυξη μεριδίου μεταξύ των βασικών μαρκών του Ομίλου Stellantis.

Παρόλο που η Ευρώπη παραμένει στο επίκεντρο αυτής της επίδοσης, τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν επίσης την ευρύτερη παγκόσμια τοποθέτηση της φίρμας, η οποία διατηρεί ηγετική θέση στην Ιταλία, τη Βραζιλία και την Αλγερία, τρεις αγορές-κλειδιά στο διεθνές αποτύπωμά της.

Οι πυλώνες της Fiat

Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν είναι τα Pandina και 500. Το Pandina επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση στα θερμικά μοντέλα της κατηγορίας A στην Ευρώπη και συνεχίζει να ξεχωρίζει ως το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ιταλία. Την ίδια στιγμή, το Fiat 500 επέστρεψε στην κορυφή της κατηγορίας A στη Γερμανία, ενισχύοντας περαιτέρω την πρωτοκαθεδρία της μάρκας στα αυτοκίνητα πόλης.

Επιπλέον, το Grande Panda έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή μικρά SUV στην αγορά της Ιταλίας, ενώ παράλληλα κατατάσσεται ως το τρίτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο συνολικά στη χώρα.

Στον τομέα της μικροκινητικότητας, η Fiat ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικών τετράκυκλων, με το Topolino να επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία του. Το μοντέλο πέτυχε το καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας του όσον αφορά τη συλλογή παραγγελιών, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ αποτελεί τον ηγέτη της αγοράς στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και το Βέλγιο.