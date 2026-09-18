Οι πρώτες εικόνες του νέου Hyundai Bayon – Τι αλλάζει στη νέα του γενιά

Η Hyundai αναμένεται να αποκαλύψει σύντομα το δεύτερης γενιάς Bayon. Αυτές είναι οι πρώτες teaser φωτογραφίες του.

Η Hyundai ετοιμάζεται να παρουσιάσει το Bayon επόμενης γενιάς αλλά πριν γίνει αυτό, δημοσιεύσε τις πρώτες teaser εικόνες του αυτοκινήτου. Η δεύτερη γενιά θα κάνει αρχικά ντεμπούτο στην Ινδία μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η πρεμιέρα του Bayon στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του.

Το μικρό SUV της Hyundai αναμένεται να διατεθεί και σε αρκετές ακόμη αγορές σε όλο τον πλανήτη.

Με πιο boxy εμφάνιση

Τόσο από πληροφορίες μέσα από το στρατόπεδο της κορεατικής φίρμας όσο και από τις teaser εικόνες, βγαίνει το συμπέρασμα πως το νέο Bayon θα δανειστεί πολλά σχεδιαστικά στοιχεία από τα μεγαλύτερα SUV της Hyundai, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα υιοθετήσει ακόμη μια boxy παρουσιαστικό, όπως διατάζει η σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel».

Το νέο μοντέλο θα ξεχωρίζει χάρη στα διαιρούμενα φωτιστικά σώματα LED στον πρόβολο, τους επιβλητικούς προφυλακτήρες με τις έντονες ακμές και τις μεγάλες ποδιές, ενώ στο εσωτερικό, η καμπίνα μοιάζει σημαντικά αναβαθμισμένη, με δύο οθόνες 12,3 ιντσών, τουλάχιστον στις πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού.

Η Hyundai δηλώνει πιστή για φυσικά μπουτόν, οπότε δεν είναι παράξενο ότι διακρίνονται τρεις περιστροφικοί διακόπτες στην κεντρική κονσόλα.

Σε βενζίνη και εξηλεκτρισμένο

Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, η παλέτα αναμένεται να περιλαμβάνει πολλές επιλογές, ανάλογα πάντα με την αγορά στην οποία θα διατίθεται το αυτοκίνητο. Στην Ευρώπη, είναι πιθανό το αυτοκίνητο να συνδυάζεται με βενζινοκινητήρες ατμοσφαιρικούς και turbo αλλά και ήπια υβριδικές επιλογές. Η παρουσία κάποιας πλήρως υβριδικής έκδοσης δεν συγκεντρώνει αυτήν τη στιγμή πολλές πιθανότητες.

Το νέο Bayon θα τοποθετείται εμπορική ανάμεσα στο αμιγώς ηλεκτρικό Inster και το «πολυτάλαντο» Kona, στην καρδιά της κατηγορίας των B-SUV. Περισσότερες λεπτομέρειες για το μικρό SUV αναμένεται να γίνουν γνωστές τις ερχόμενες εβδομάδες, καθώς πλησιάζουμε στην επίσημη παρουσίασή του.