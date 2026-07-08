Οι Ρώσοι τρέχουν να μετατρέψουν τα αυτοκίνητά τους σε LPG

Οι οδηγοί στρέφονται στο υγραέριο κίνησης καθώς εντείνονται οι ελλείψεις σε βενζίνη.

Ουρές για την ενσωμάτωση συστημάτων υγραερίου (LPG) στα αυτοκίνητά τους σχηματίζουν οι Ρώσοι, μετά τις επιθέσεις σε διυλιστήρια οι οποίες έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα και αύξηση στις τιμές της βενζίνης.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ζήτηση για μετατροπές αυτοκινήτων σε υγραεριοκίνητα έχει πολλαπλασιαστεί. «Έχουμε λίστα αναμονής μέχρι τον Σεπτέμβριο», ανέφερε ο Egor Popov, ιδιοκτήτης εταιρείας εγκατάστασης συστημάτων LPG.

Ακόμα και πριν οι εγχώριες τιμές της βενζίνης αυξηθούν σε επίπεδα που κατά καιρούς έχουν ξεπεράσει εκείνες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, το υγραέριο στη Ρωσία ήταν ήδη σχετικά φθηνό και άφθονο, καθιστώντας τη Ρωσία τον παγκόσμιο ηγέτη στη χρήση του με τη μορφή προπανίου ή βουτανίου για την τροφοδοσία αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Υγρού Αερίου, την ομάδα άσκησης πίεσης του κλάδου, η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 3,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους LPG ως καύσιμο αυτοκινήτων το 2024.

«Δεχθήκαμε 276 τηλεφωνήματα μέσα σε μία ημέρα, αλλά μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε μόνο περίπου 30 ή 40», ανέφερε ο Sergei Medvedev ο οποίος διευθύνει μια άλλη εταιρεία με την ονομασία Medvedev GBO που πραγματοποιεί μετατροπές οχημάτων,

Το βουτάνιο και το προπάνιο, τα οποία παράγονται κατά την επεξεργασία του φυσικού αερίου και τη διύλιση του αργού πετρελαίου, έχουν χαμηλότερη ένταση εκπομπών σε σύγκριση με τη βενζίνη.

Πηγή: Reuters