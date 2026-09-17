Οι συλλέκτες πανηγυρίζουν: Κλασικά αυτοκίνητα βγαίνουν στο «σφυρί» για μισό ευρώ

Μετά από τρεις γενιές συλλογής, ένα μέρος της βγαίνει τώρα σε δημοπρασία και, ορισμένες προσφορές ξεκινούν από μόλις 50 σεντς.

Κάποιοι άνθρωποι κληρονομούν κοσμήματα, ρολόγια ή ίσως ένα όμορφο έπιπλο. Η οικογένεια Born, όμως, συγκέντρωσε κάτι αρκετά δύσκολο να χωρέσει σε μια θυρίδα τράπεζας: αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες παλιά αυτοκίνητα και φορτηγά. Μετά από τρεις γενιές συλλογής, ένα μέρος της βγαίνει τώρα σε δημοπρασία και, ορισμένες προσφορές ξεκινούν από μόλις 50 σεντς.

Η VanDerBrink Auctions θα δημοπρατήσει περίπου 300 οχήματα, πινακίδες και κομμάτια αυτοκινητιστικών αναμνηστικών από τη Συλλογή της Οικογένειας Born στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Eaton του Κολοράντο.

Η συλλογή ανήκε στον αείμνηστο Doug Born, στον πατέρα του και στον παππού του, με την οικογένεια να περνά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεκαετίες ταξιδεύοντας σε δημοπρασίες σε ολόκληρη τη χώρα αναζητώντας παλιά αυτοκίνητα. Και υπάρχουν πραγματικά πολλά.

1932 Ford Roadster Custom/Φωτογραφία: VanDerBrink Auctions

Η συλλογή αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από παλαιότερα Ford, μεταξύ των οποίων ένα Ford Model T Touring του 1912, αρκετά Model A, ένα custom Ford Roadster του 1932, καθώς και πολυάριθμα coupe, sedan, pickup και άλλα αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1930 και του 1940.

Οι φίλοι της Chevrolet μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μοντέλα από ένα sedan του 1931 μέχρι ένα pickup NAPCO του 1955, ένα Bel Air δίθυρο του 1964 και αρκετά παλαιότερα φορτηγά.

Υπάρχουν επίσης, ένα Pontiac Super Chief wagon του 1957, ένα Oldsmobile 98 δίθυρο hardtop του 1961, ένα Dodge wagon του 1958, ένα Pontiac Firebird Esprit του 1974, Henry J, ακόμη και ένα Plymouth Ramcharger.

Το τοπικό μέσο KDVR αναφέρει ότι η αρχική προσφορά για ορισμένα από τα οχήματα ξεκινά μόλις από 50 σεντς.

Βεβαίως, κανείς δεν θα πρέπει να περιμένει ότι θα φύγει πραγματικά από εκεί με ένα Ford της δεκαετίας του 1930 πληρώνοντας «ψίχουλα».

Υπάρχει επίσης προμήθεια αγοραστή 8% για όσους συμμετέχουν στη δημοπρασία με φυσική παρουσία και 10% για όσους συμμετέχουν online.

Η δημοπρασία έχει οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ την προηγούμενη ημέρα έχει προγραμματιστεί preview με φυσική παρουσία.

Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα online πλειοδοσίας, αν και η VanDerBrink συνιστά στους σοβαρούς αγοραστές να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, λόγω πιθανώς περιορισμένης κάλυψης κινητής τηλεφωνίας.