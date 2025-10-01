Ολλανδία: Πρόσθετος φόρος στα εταιρικά αυτοκίνητα που δεν είναι μηδενικών εκπομπών ρύπων

Η ολλανδική κυβέρνηση θα επιβάλλει κυρώσεις σε εργοδότες και εργαζομένους για τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα.

Το προαναφερόμενο μέτρο σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στην ολλανδική φορολογική πολιτική: Μετά από χρόνια επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα (EV), η χρήση αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) αποθαρρύνεται πλέον ενεργά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι κυρώσεις αυτές θα είναι ένα είδος φόρου που θα καταβάλλεται από τον εργοδότη και θα επιβάλλει οικονομική ποινή για την παροχή επιβατικών αυτοκινήτων μη μηδενικών εκπομπών (δηλαδή ο,τιδήποτε άλλο εκτός από ηλεκτρικό όχημα). Δεν θα αντικαταστήσει ούτε θα τροποποιήσει το υπάρχον «bijtelling» (δηλαδή το φορολογητέο όφελος σε είδος για ιδιωτική χρήση εταιρικών αυτοκινήτων), αλλά θα λειτουργεί παράλληλα με αυτό.

Ο φόρος υπολογίζεται ως το 52% του «bijtelling». Για παράδειγμα, εάν ένας εργοδότης προσφέρει σε έναν υπάλληλο ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο αξίας 50.000 ευρώ και με «bijtelling» 22%, ο συγκεκριμένος φόρος θα ανέρχεται σε 5.720 ευρώ.

Το μέτρο αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης των ολλανδικών εταιρικών στόλων μίσθωσης. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 τουλάχιστον το 48,2% των νέων αυτοκινήτων μίσθωσης εξακολουθούσαν να έχουν θερμικούς κινητήρες. Αναμενόμενος αντίκτυπος, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 300.000 τόνους ετησίως.

Οι ατομικές επιχειρήσεις εξαιρούνται από τον φόρο, όπως και ορισμένες κατηγορίες οχημάτων περιλαμβανομένων των μοτοσικλετών, των περισσότερων LCV, των φορτηγών, των ελκυστήρων και των ειδικών οχημάτων.