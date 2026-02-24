Ομάδα πίεσης της ΕΕ ζητά αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών για τα εταιρικά οχήματα

Σύμφωνα με την T&E, οι πραγματικές εκπομπές ρύπων των plug- in hybrid είναι υψηλότερες από τις τιμές που εμφανίζονται στις κανονιστικές δοκιμές.

Ακόμα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών ρύπων για τα εταιρικά αυτοκίνητα ζητά η περιβαλλοντική οργάνωση Transport & Environment (T&E) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας στην ανάγκη για περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και στον αποκλεισμό από τις ποσοστώσεις των plug-in υβριδικών.

Ύστερα από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, η Κομισιόν τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι τα κράτη της ΕΕ θα εισαγάγουν νέες «ποσοστώσεις μηδενικών και χαμηλών εκπομπών» για εταιρικά αυτοκίνητα και βαν από το 2030.

Ειδικότερα, σε σχετικό έγγραφο η T&E ζήτησε να τεθούν στόχοι για τα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών — τα οποία περιλαμβάνουν πλήρως ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα μοντέλα — ώστε να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69% των εταιρικών στόλων έως το 2030. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο από το 45% σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Επιπλέον, τόνισε να εξαιρεθούν τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (plug-in hybrid) και τα οχήματα χαμηλών εκπομπών.

Σύμφωνα με την T&E, οι πραγματικές εκπομπές των επαναφορτιζόμενων υβριδικών — τα οποία μπορούν να κινούνται είτε με ηλεκτρική ενέργεια είτε με βενζίνη — είναι υψηλότερες από τις τιμές που εμφανίζονται στις κανονιστικές δοκιμές. Αυτό διότι οι οδηγοί εταιρικών αυτοκινήτων λαμβάνουν κάρτες καυσίμων και επομένως δεν έχουν ουσιαστικό κίνητρο να κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ «θα πρέπει να τηρήσει το σχέδιο κατάργησης των επιδοτήσεων για εταιρικά αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ», οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, ανέρχονται σε πάνω από 42 δισ. ευρώ ετησίως, και να περιορίσει τα φορολογικά κίνητρα σε ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, προκειμένου να στηριχθούν οι εγχώριοι κατασκευαστές αυτοκινήτων.