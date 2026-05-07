Όμιλος BMW: Ολοκλήρωσε την παραγωγή 2 εκατ. ηλεκτρικών οχημάτων

Το αυτοκίνητο, μία BMW i5 M60 xDrive βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου του Ντίνγκολφινγκ.

Μια BMW i5 M60 xDrive σε απόχρωση Tansanit Blue από το εργοστάσιο του Ντίνγκολφινγκ, αποτελεί το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που κατασκεύασε το BMW Group. Το επετειακό όχημα προορίζεται για πελάτη στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος.

Το εργοστάσιο του Ντίνγκολφινγκ ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2021 με την BMW iX.

Σήμερα, κατασκευάζει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων στο δίκτυο του BMW Group και συγκεκριμένα τις BMW iX, BMW i5 sedan και touring, καθώς και την BMW i7.

Από το 2021 έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 320.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στη μονάδα της Κάτω Βαυαρίας, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα έξι από τα συνολικά δύο εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά του BMW Group προέρχεται από το Ντίνγκολφινγκ.

Εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής σε κάθε γερμανικό εργοστάσιο του BMW Group, κάτι που καταδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον γίνει η νέα κανονικότητα σε ολόκληρο το δίκτυο παραγωγής της μάρκας.

Με αυτόν τον τρόπο, το BMW Group συμβάλλει ουσιαστικά ώστε η Γερμανία να αποτελεί σήμερα τον δεύτερο μεγαλύτερο κόμβο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο.