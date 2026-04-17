Όμιλος Volkswagen: Ανοδική πορεία το τρίμηνο στην Ευρώπη

Οι συνολικές παραδόσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 5%, με τις πωλήσεις ηλεκτρικών να σημειώνουν άνοδο 12%.

Ο Όμιλος Volkswagen εισήλθε στο 2026 με θετικό πρόσημο στην Ευρώπη, με τις παραδόσεις το πρώτο τρίμηνο να αυξάνονται κατά 4,7%, φτάνοντας τις 983.800 μονάδες.

Στη Δυτική Ευρώπη η άνοδος έφτασε το 4,2%, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 7,6%. Θετική ήταν και η εικόνα στη Γερμανία, όπου οι παραδόσεις σημείωσαν άνοδο 4,8%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία του Ομίλου Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση. Ο Όμιλος διατηρεί την πρώτη θέση στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV) στην Ευρώπη και συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 12%. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των BEV στη Δυτική Ευρώπη ενισχύθηκε από 19% σε 20%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της ηλεκτροκίνησης και την ολοένα μεγαλύτερη απήχησή της στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η θετική αυτή πορεία του Ομίλου Volkswagen επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική των παραγγελιών στην Ευρώπη, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από νέα, ελκυστικά μοντέλα σε όλες τις τεχνολογίες κίνησης. Μοντέλα όπως τα Volkswagen T-Roc, Skoda Elroq και Audi Q3 ενισχύουν το ενδιαφέρον της αγοράς και δίνουν νέα ώθηση στη ζήτηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος.