Όμιλος Volkswagen: Επέλαση μικρών ηλεκτρικών μοντέλων – Οι νέοι παίκτες στην αγορά

Τέσσερα νέα μοντέλα δίνουν το σύνθημα της ηλεκτρικής επανάστασης του Ομίλου Volkswagen σε επίπεδο αστικών μετακινήσεων.

Για πολλούς η ηλεκτροκίνηση, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν είναι συνυφασμένη με τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων, δεδομένου ότι οι αυτονομίες είναι περιορισμένες και το δίκτυο υποδομών φόρτισης δεν έχει αναπτυχθεί στον απαιτούμενο βαθμό.

Αυτή η κατηγορία καταναλωτών θα προτιμούσε ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, τα οποία καλύπτουν επαρκώς τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, προσφέροντας ευκολία χρήσης σε αστικό περιβάλλον, χαμηλό λειτουργικό κόστος και δυνατότητα φόρτισης σε οικιακές ή δημόσιες υποδομές κοντά στον τόπο κατοικίας ή εργασίας.

Μία από τις εταιρείες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης είναι ο Όμιλος Volkswagen, μέσα από μια μεγάλη προϊόντική επίθεση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Skoda Epiq και Cupra Raval, μοντέλα που σηματοδοτούν την είσοδο της ηλεκτροκίνησης σε μια πιο προσιτή και πρακτική κατηγορία.

Τα νέα μοντέλα βασίζονται στην πλατφόρμα MEB+ και παράγονται στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ισπανία, σε Martorell και Pamplona, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την κλίμακα παραγωγής και τις συνέργειες του Volkswagen Group.

VW ID. Polo και ID. Cross

Κληρονομώντας ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα της γερμανικής μάρκας, το ID. Polo, μήκους 4.053 χλστ., έχει ξεκινήσει το εμπορικό ταξίδι του στην Ελλάδα σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, Life και Style.

Και οι δύο συνδυάζονται με μπαταρία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) καθαρής χωρητικότητας 52 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 211 ίππων που δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να πετυχαίνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 7,1 δλ. Σύντομα θα λανσαριστεί και το πιο προσιτό ID.Polo Trend με μπαταρία 37 kWh LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού) και ηλεκτροκινητήρα 116 PS. Η τιμή του θα είναι χαμηλότερη από 22.000 ευρώ.

Επιπλέον, κατά την επίσημη αποκάλυψη του μοντέλου, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει και τρίτη έκδοση ισχύος, με 135 PS, η οποία θα φέρει την μπαταρία LFP (37 kWh), ενώ θα διατεθεί και ως GTI με 226 ίππους και την μπαταρία των 52 kWh.

Η αυτονομία ανέρχεται σε 453 χιλιόμετρα στην Life και 442 χλμ. στη Style, με τη φόρτιση σε ρεύμα DC για το 10% έως 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά της ώρας, όταν συνδεθεί σε ταχυφορτιστή (η δυνατότητα ταχείας φόρτισης φτάνει τα 90 kW).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ID.Cross, το αμιγώς ηλεκτρικό αδελφάκι του θερμικού T-Cross, το οποίο με μήκος 4.153 χλστ., τοποθετείται στον πυρήνα των B-SUV.

Το μοντέλο, το οποίο υιοθετεί τα συστήματα κίνησης του ID.Polo, δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως ακόμη, αλλά εμείς είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε στην Ολλανδία (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Skoda Epiq

Eίναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα «Modern Solid», ενώ έχει μήκος (4.171 χλστ.) παρόμοιο με αυτό του ID.Cross, δίνοντας, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα.

Όπως και το ID. Cross θα διατίθεται με δύο εκδόσεις μπαταρίας κίνησης: η μικρότερη έχει καθαρή χωρητικότητα 37,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Η μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει μικτή χωρητικότητα 55 kWh και καθαρή χωρητικότητα 51,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), προσφέροντας υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και υποστηρίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία.

Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 35, 40 και 55. Το Epiq 35 αποδίδει μέγιστη ισχύ 116 PS χρησιμοποιώντας τη μικρότερη μπαταρία κίνησης, όπως και το Epiq 40, το οποίο όμως προσφέρει μέγιστη ισχύ 135 PS. Και οι δύο εκδόσεις αποδίδουν μέγιστη ροπή 267 Nm, καλύπτουν περίπου 310 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και φτάνουν τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Το Epiq 55 συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία και κινεί τους εμπρός τροχούς με ισχύ 211 PS και μέγιστη ροπή 290 Nm. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 160 χλμ./ώρα. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά.

Cupra Raval

Το Cupra Raval προβάλλει ως η πιο σπορτίφ εκδοχή ανάμεσα στα συγκεκριμένα μοντέλα, κάτι για το οποίο φροντίζει το χαμηλώμένο κατά 15 χιλιοστά πλαίσιο, το οποίο συνδυάζεται με κατά 10 χιλιοστά μεγαλύτερο μετατρόχιο.

Θα προσφέρεται με τα συστήματα κίνησης των παραπάνω μοντέλων, αλλά θα υπάρχει και η έκδοση VZ (όπως και στο ID.Polo στην έκδοση GTi), με την μπαταρία των 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 226 ίππων.

Σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα στην κατηγορία του. Για αυτό διαθέτει μια σειρά από αεροδυναμικά στοιχεία, όπως η έντονη πίσω γραμμή “C”, οι «αεροκουρτίνες» στο εμπρός μέρος, οι αεροδυναμικοί τροχοί, οι κρυφές χειρολαβές θυρών, η πίσω αεροτομή και η ενεργή γρίλια.