Όμιλος VW: Αύξηση στις παραδόσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο όμιλος επίσης παρέδωσε 377.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο όμιλος Volkswagen παρέδωσε 377.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με την επίδοση αυτή, ο Όμιλος διατήρησε την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στη Δυτική Ευρώπη, τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 21% των συνολικών παραδόσεων του ομίλου, έναντι 20% έναν χρόνο νωρίτερα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου ανήλθαν σε 438.500 μονάδες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τα δημοφιλέστερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen παγκοσμίως

Η ισχυρή παρουσία του Ομίλου στην ηλεκτροκίνηση αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των μοντέλων του. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με τις υψηλότερες παραδόσεις παγκοσμίως ήταν:

Skoda Elroq: 59.900 οχήματα

Volkswagen ID.4/ID.5: 53.700 οχήματα

Skoda Enyaq, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Coupé: 48.300 οχήματα

Volkswagen ID.3: 44.400 οχήματα

Audi Q4 e-tron, στις εκδόσεις SUV και Sportback: 33.800 οχήματα

Audi Q6 e-tron, στις εκδόσεις SUV και Sportback: 31.900 οχήματα

Volkswagen ID.7, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Tourer: 29.500 οχήματα

Volkswagen ID. Buzz, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Cargo: 27.200 οχήματα

CUPRA Born: 20.800 οχήματα

Audi A6 e-tron, στις εκδόσεις Avant και Sportback: 18.400 οχήματα

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται τέσσερα μοντέλα της μάρκας Volkswagen, επιβεβαιώνοντας το εύρος και την ισχυρή παρουσία της οικογένειας ID. στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.