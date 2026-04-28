Omoda 4: Υβριδικό και νεανικό

Η Omoda διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με το «4άρι» το οποίο παίρνει θέση κάτω από τα Omoda 5, 7 και 9.

Μετά τον εορτασμό 1 εκατ. πωλήσεων σε 3 χρόνια λειτουργίας, η Omoda βάζει πλώρη για τον στόχο της επίτευξης του συγκεκριμένου αριθμού ετησίως έως το 2027.

Βασικός πυλώνας σε αυτή την προσπάθεια θα αποτελέσει το Omoda 4, ένα μοντέλο για τη νεανική αγορά που θα τροφοδοτήσει την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας. Η παραγωγή του “4”, το οποίο βρισκόταν στο περίπτερο της μάρκας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, ενώ το είχαμε δει από κοντά πριν λίγους μήνες στο παγκόσμιο συνέδριο International User Summit 2025, ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες.

Τοποθετείται κάτω από τα Omoda 5, 7 και 9 και σε επίπεδο εμφάνισης απομακρύνεται από τη συμβατική σχεδιαστική λογική υιοθετώντας νέα ταυτότητα, με φουτουριστικό προσανατολισμό.

Φέρει τα φώτα Cyber Lightning τα οποία μιμούνται τη στιγμιαία μορφή μιας αστραπής, χρησιμοποιώντας αιχμηρές γραμμές και λωρίδες φωτός υψηλής αντίθεσης για ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο σχεδιαστικό αποτύπωμα.

Στο αμάξωμα απαντώνται έντονες ακμές και γεωμετρικές επιφάνειες για τη δημιουργία τρισδιάστατων εφέ φωτός και σκιάς, ενώ ευκρινής είναι και η έμφαση της Omoda στην αεροδυναμική.

Το εσωτερικό διαθέτει ένα cockpit εμπνευσμένο από διαστημόπλοιο, σε συνδυασμό με ένα κουμπί εκκίνησης τύπου F1 supercar, ενώ μια ποικιλία χρωμάτων αμαξώματος καλύπτει τις εξατομικευμένες προτιμήσεις των νέων χρηστών. Διαθέτει, επίσης, 16 λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, όπως και κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών υψηλής ευκρίνειας.

Το Omoda 4 θα κινείται από το προηγμένο υβριδικό σύστημα “full hybrid SHS-H”, ενσωματώνοντας έναν turbo κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων, ο οποίος πλαισιώνεται από ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh. Επιπλέον, το μοντέλο αναμένεται να διατεθεί και ως 100% ηλεκτρικό.

Το λανσάρισμα του Omoda 4 στην Ευρώπη αναμένεται το τελευταίο τρίμηνο του 2026.