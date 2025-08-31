Omoda 9 SHS: Κορυφαία βαθμολογία στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP

Tο μοντέλο πέτυχε βαθμολογία 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών και 85% στην προστασία παιδιών.

Στις 9 Ιουλίου, ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας, απονέμοντας στο Omoda 9 SHS κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων. Συγκεκριμένα, το μοντέλο πέτυχε 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί και δικυκλιστές) και 80% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας. Mε αυτή τη διάκριση, πλέον όλα τα μοντέλα Omoda φέρουν την πιστοποίηση ασφαλείας 5 αστέρων.

Ως ένα από τα αυστηρότερα πρότυπα πιστοποίησης ασφαλείας παγκοσμίως, το Euro NCAP εισήγαγε το 2023 αυστηρότερα πρωτόκολλα δοκιμών.

– Παθητική Ασφάλεια: Προστέθηκε η προστασία επιβατών από την απέναντι πλευρά του οχήματος σε πλευρικές συγκρούσεις με στύλο και διπλασιάστηκαν οι ποινές για ασυμβατότητες στη μετωπική δομή κατά τις συγκρούσεις.

– Ενεργητική Ασφάλεια: Εισήγαγε περισσότερα από 100 νέα σενάρια δοκιμών, αυξάνοντας σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας – περιλαμβάνονται προσομοιώσεις συγκρούσεων με διερχόμενα οχήματα, μετωπικές συγκρούσεις υψηλής ταχύτητας και δοκιμές σύγκρουσης με μοτοσικλέτες, ανεβάζοντας τον πήχη για την απόδοση των συστημάτων αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (FCW AEB).

Ολοκληρωμένη προστασία για ενήλικες και παιδιά

Τα ανανεωμένα πρότυπα του Euro NCAP αύξησαν επίσης τις απαιτήσεις αξιολόγησης για τη διαρθρωτική συμβατότητα κατά την πρόσκρουση και τους δείκτες εικονικών τραυματισμών. Το Omoda 9 SHS πληροί τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας 5 αστέρων, διαθέτοντας αμάξωμα κατασκευασμένο κατά 85% από χάλυβα υψηλής αντοχής — ποσοστό που ξεπερνά αυτό πολλών ανταγωνιστών. Επιπλέον, σε καίρια σημεία του αμαξώματος έχει χρησιμοποιηθεί χάλυβας θερμής διαμόρφωσης, ενώ η οροφή του αντέχει πίεση 10 τόνων, διασφαλίζοντας μία ασφαλή καμπίνα σε συγκρούσεις.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το Omoda 9 SHS πέτυχε σκορ 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών, χάρη στη δομή τύπου «κλουβί» με σχεδίαση κάψουλας που απορροφά την ενέργεια και τα τριπλά κανάλια μετάδοσης φορτίου.

Στην απαιτητική δοκιμή πρόσκρουσης με 50% μετατοπισμένο κινητό εμπόδιο που αλλάζει, το όχημα έδειξε εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης και διασποράς της ενέργειας, με ελάχιστη παραμόρφωση της καμπίνας και υποδειγματική προστασία για τα γόνατα και τους μηριαίους. Στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με κινητό εμπόδιο απέσπασε το απόλυτο σκορ, ενώ τα μπροστινά και πίσω καθίσματα μείωσαν αποτελεσματικά τον κίνδυνο τραυματισμού από αυχενικό τραυματισμό σε προσομοιώσεις οπίσθιας σύγκρουσης. Επιπλέον συστήματα ασφαλείας περιλαμβάνουν τον προηγμένο μηχανισμό έκτακτης ειδοποίησης E-Call και την τεχνολογία πρόληψης δευτερογενών συγκρούσεων.

Όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών, το Omoda 9 SHS ξεχωρίζει με άριστα αποτελέσματα σε προσομοιώσεις συγκρούσεων με παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, διπλά ISOFIX στηρίγματα (δεύτερη σειρά) με παιδικά καθίσματα συμβατά με i-Size, σπάνια στην κατηγορία της δυνατότητα ανίχνευσης παρουσίας παιδιών (αποτρέπει τον τυχαίο εγκλωβισμό παιδιών), και δυνατότητα απενεργοποίησης του εμπρός αερόσακου συνοδηγού, επιτρέποντας την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος με φορά προς τα πίσω.

Έξυπνη πρόληψη, προληπτική προστασία

Το Omoda 9 SHS προσφέρει ολοκληρωμένη ενεργητική ασφάλεια μέσω 18 προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), επιτρέποντας έξυπνη πρόβλεψη κινδύνων σε ποικίλες οδηγικές συνθήκες. Στις δοκιμές του Euro NCAP, πέτυχε σκορ 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου, αποδεικνύοντας υψηλή αποτελεσματικότητα στην αποτροπή συγκρούσεων με πεζούς και ποδηλάτες. Διαθέτει επίσης σύστημα αποτροπής σύγκρουσης με ποδηλάτες κατά το άνοιγμα των θυρών, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το σύστημα αυτόνομης πέδησης (AEB) απέσπασε άριστη βαθμολογία στις δοκιμές προστασίας μοτοσικλετιστών, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία στο είδος του παρέμβαση για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στην κατηγορία Safety Assist, το μοντέλο πέτυχε εντυπωσιακή βαθμολογία 80%, χάρη στην προηγμένη τεχνολογική του υπεροχή. Το σύστημα ADAS προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε συχνά επαναλαμβανόμενα σενάρια, όπως η διατήρηση στη λωρίδα και ο έλεγχος ταχύτητας, εξασφαλίζοντας σταθερή υποστήριξη στον οδηγό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία ανίχνευσης ματιών (eye-tracking) για να εντοπίζει σημάδια υπνηλίας ή απόσπασης προσοχής, ενισχύοντας αισθητά την ασφάλεια στα μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα, το έξυπνο σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας διαβάζει με ακρίβεια τις πινακίδες στο δρόμο και λειτουργεί μαζί με την αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία.

Με κινητήρα TGDI 1.5 λίτρων, διπλούς ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 34,4 kWh, το Omoda 9 SHS Plug-In Hybrid αποδίδει συνδυαστικά 395 ίππους, 650 Nm ροπής και επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα. Με 1.100 χλμ. συνδυαστικής αυτονομίας εκ των οποίων τα 145 km καθαρής ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπές μόλις 38 γρ./χλμ CO₂, προσφέρει υψηλές επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.

Το Omoda 9 θα κάνει το λανσάρισμα στη Γερμανία στην Έκθεση IAA Mobility του Μονάχου τον Σεπτέμβριο και στην Ελλάδα αναμένεται να λανσαριστεί στις αρχές του ίδιου μήνα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.