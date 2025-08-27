Opel: Αποκάλυψη για τα Corsa GSE Vision Gran Turismo και Mokka GSE στο Μόναχο

Τα δύο μοντέλα χαρίζουν στην ηλεκτροκίνηση σπορ πρόσημο, απευθυνόμενα σε όσους δεν επιθυμούν να κάνουν θυσίες στην οδηγική απόλαυση.

Το όραμά της για την κινητικότητα του μέλλοντος θα παρουσιάσει η Opel ,στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, γιορτάζοντας τις παγκόσμιες πρεμιέρες των νέων Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και Opel Mokka GSE.

Με την παρουσίαση των δύο μοντέλων, από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, η μάρκα θα αποκαλύψει τη δική της ερμηνεία για αποδοτική ηλεκτροκίνηση, συνδυασμένη με συναίσθημα, κορυφαίες επιδόσεις και οδηγική απόλαυση. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και το ισχυρό Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση.

Τα νέα μοντέλα θα παρουσιαστούν από την Opel σε συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Hall B3 του IAA Summit, στο περίπτερο Opel B20, στις 8 Σεπτεμβρίου και ώρα Ελλάδος 12:40. Στη συνέχεια, μαζί με το Opel Mokka GSE Rally, θα εκτίθενται στο περίπτερο OP340 του Open Space στην Odeonsplatz, στο κέντρο του Μονάχου.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Opel θα παρουσιάσει στο IAA Summit σε παγκόσμια πρεμιέρα το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Όπως δηλώνει και το όνομα, το πρωτότυπο όχημα θα προσφέρει μια προοπτική για τα επερχόμενα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα GSE και, παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Opel στην κατηγορία μικρών αυτοκινήτων. Επιπλέον, από το φθινόπωρο και έπειτα, η εμπειρία οδήγησης του Corsa GSE Vision Gran Turismo θα είναι διαθέσιμη για όλους, μέσα από τον κορυφαίο παγκοσμίως simulator αγώνων ταχύτητας Gran Turismo 7.

Με επιβλητικό design, ισχύ 800 ίππων, ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 χλμ./ώρα το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo αποτελεί την επιτομή του brand υψηλών επιδόσεων GSE της μάρκας.

Το αμάξωμα χαρακτηρίζεται από αιχμηρές και ακριβείς γραμμές, σε συνδυασμό με τεχνικές λεπτομέρειες. Υιοθετεί, επίσης, μια πληθώρα αεροδυναμικών λύσεων, από ειδικές «αεροκουρτίνες» εμπρός, έως αεροδυναμικές ζάντες, ενεργό αεροδυναμικό διαχύτη και aero spoiler.

Το εσωτερικό ακολουθεί επίσης το μοτίβο Opel Compass και αποπνέει καθαρό αγωνιστικό χαρακτήρα. Το λεπτό τιμόνι επιτρέπει την οπτική επαφή με όλες τις βασικές πληροφορίες που προβάλλονται στο head-up display, καθιστώντας τις επιπλέον οθόνες περιττές. Έτσι, το Corsa GSE Vision Gran Turismo ανοίγει νέους ορίζοντες, ενοποιώντας τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο.

OMG! GSE-Power: Το νέο Opel Mokka GSE και το Mokka GSE Rally

OMG! GSE. Πρόκειται για τα γράμματα που εκφράζουν τη φιλοσοφία του νέου Opel Mokka GSE Rally, καθώς και όλων των επερχόμενων μοντέλων GSE, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα και τον ενθουσιασμό με αμιγώς ηλεκτρικό πρόσημο.

Το Mokka GSE Rally, που έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις αρχές του καλοκαιριού στο ADAC Opel Electric Rally Cup ‘powered by GSE’, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες Motorsport, όπως έμβλημα OMG! GSE, μαύρο καπό, κίτρινες δαγκάνες φρένων και άλλα στοιχεία rally, κερδίζει τις εντυπώσεις.

Έχει ισχύ 280 ίππων, ροπή 345 Nm και εξελιγμένη τεχνολογία motorsport, που το καθιστούν ένα ιδιαίτερο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο rally. Θα παρουσιαστεί στο περίπτερο Open Space της Opel στην Odeonsplatz στις 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια, στο περίπτερο KP195 της ADAC, στην Königsplatz του Μονάχου.

Με το Mokka GSE Rally η Opel ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει την ενέργεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον δρόμο, βάζοντας στην παραγωγή το νέο Opel Mokka GSE. Το νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο IAA Summit στις 8 Σεπτεμβρίου, θα είναι εξίσου δυνατό με την έκδοση rally: 280 PS, ροπή 345 Nm, επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα.

Το Mokka GSE διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, πλαίσιο με ειδικά σχεδιασμένους άξονες και νέα, διπλά υδραυλικά αμορτισέρ. Όλα τα υψηλής τάσης εξαρτήματα του αυτοκινήτου παραγωγής προέρχονται από το Mokka GSE Rally. Το τιμόνι, η ανάρτηση και τα φρένα έχουν επίσης ρυθμιστεί με γνώμονα τον σπορ χαρακτήρα και έχουν βελτιστοποιηθεί μέσα από την εμπειρία της Opel στους αγώνες ηλεκτρικών Ράλλυ.

Grandland Electric AWD: Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο Opel με τετρακίνηση

Η Opel θα γιορτάσει ακόμη μία πρεμιέρα στο Μόναχο: το νέο Opel Grandland Electric AWD. Το SUV γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό, αφού πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της μάρκας. Αποδίδει 325 PS, μέγιστη ροπή 509 Nm, και η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα έρχεται σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία φθάνει έως 489 χλμ. (WLTP), ενώ αργότερα μέσα στο έτος θα προστεθούν και άλλες εκδόσεις με αυτονομία έως 501 χλμ.

Η οδηγική εμπειρία ενισχύεται ακόμη περισσότερο, μέσα από τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων οδήγησης: Normal, Eco, Sport και 4WD. Στη λειτουργία 4WD οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας ομοιόμορφα την ισχύ στους τέσσερις τροχούς για βέλτιστη πρόσφυση, ιδίως σε ολισθηρές επιφάνειες.

Στη λειτουργία Sport, η απόκριση του τιμονιού και του γκαζιού γίνεται ακόμη πιο άμεση. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τη μέγιστη ισχύ και ροπή. Επιπλέον, το πλαίσιο του Grandland Electric AWD διαθέτει τεχνολογία Frequency Selective Damping. Ανάλογα με την κατάσταση, τις συνθήκες του δρόμου και το οδηγικό στυλ, επιτρέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης – τόσο για άνετη οδήγηση με ομαλή κύλιση, όσο και για πιο sport, απαιτητικό οδηγικό στυλ, με πιο άμεση αίσθηση του δρόμου.