Opel Astra Hybrid: Διένυσε 1.200 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό

Με όπλο της το προηγμένο 48βολτο υβριδικό σύστημα, η έκδοση station wagon του Astra σημείωσε κατανάλωση καυσίμου 4,3 λτ./100 χλμ.

Τον ιδιαίτερα αποδοτικό της χαρακτήρα απέδειξε η 48βολτη υβριδική station wagon έκδοση του Opel Astra, διανύοντας 1.200 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς ανεφοδιασμό.

Με ισχύ συστήματος 145 PS και ρεζερβουάρ 52 λίτρων, το Opel Astra Sports Tourer επικεντρώθηκε σε μια διαδρομή περίπου 106 χλμ. που οδηγούσε από την έδρα της μάρκας στη γερμανική πόλη Rüsselsheim μέσω του Darmstadt στο Worms και στη συνέχεια πίσω στο «σπίτι» του brand.

Οι άνθρωποι της Opel διένυσαν τη συγκεκριμένη διαδρομή συνολικά 11 φορές μέσα σε δύο ημέρες, χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό, ενώ συμμετείχαν σε ένα μεγάλο εύρος οδικών σεναρίων. Οδήγησαν σε αυτοκινητόδρομο, σε επαρχιακούς δρόμους και σε μικρούς χωματόδρομους μέσα σε χωριά, σε συνθήκες έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ ανέπτυξαν μέγιστη ταχύτητα 138 χλμ.

Πρόκειται για συνθήκες κανονικής, καθημερινής οδήγησης, όπως τις βιώνει κάθε οδηγός και όπως λαμβάνονται υπόψη και στον κύκλο WLTP. Η εξωτερική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της δοκιμής κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στους ευχάριστους 23 βαθμούς Κελσίου.

Το Astra Sports Tourer Hybrid που χρησιμοποίησε η Opel ήταν εξοπλισμένο με πολυάριθμα έξτρα, όπως ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή – λεπτομέρειες που αυξάνουν το βάρος και, συνεπώς, την κατανάλωση. Ακολουθούν οι βασικές λεπτομέρειες του επιτεύγματος:

1.200 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό

Κατανάλωση 4,3 λτ./100 χλμ.

28% της διανυθείσας απόστασης με ηλεκτρική ενέργεια

348 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικά

Μέση ταχύτητα 61 χλμ./ώρα

Το Opel Astra Hybrid, είτε σε έκδοση hatchback, είτε σε έκδοση station wagon κινείται από 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 λτ. που με την αρωγή του 48βολτου υβριδικού συστήματος αποδίδει 145 PS/230 Nm. Πλαισιώνεται από 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο με εργοστασιακή κατανάλωση 4,6 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 103 γρ./χλμ.