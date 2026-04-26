Opel Astra: Καθίσματα Intelli-Seats για ξεκούραστη οδήγηση

Για πρώτη φορά το δημοφιλές μικρομεσαίο είναι διαθέσιμο με τα Intelli-Seats που αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού.

Το ανανεωμένο Opel Astra δεν ξεχωρίζει μόνο με τη νέα σχεδιαστική του προσέγγιση και το πλήρες τεχνολογικό του οπλοστάσιο, αλλά και κάποια χαρακτηριστικά που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την άνεση των επιβατών.

Μεταξύ αυτών τα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats — ειδικά εξελιγμένα από την Opel και διαθέσιμα για πρώτη φορά στο Astra — που αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού ήδη από την entry-level έκδοση και εξασφαλίζουν ξεκούραστη οδήγηση ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης των καθισμάτων με τα προαιρετικά, πολλαπλών ρυθμίσεων AGR Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό, με επένδυση ReNewKnit™, λειτουργία θέρμανσης, ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή υποστήριξη, λειτουργία μασάζ και μνήμη ρυθμίσεων.

Όπως ανακοινώνει η Opel, η επένδυση από το μονοϋλικό ReNewKnit™ χαρίζει εμφάνιση υψηλής ποιότητας και αισθητικής και προέρχεται από 100% ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του αποτυπώματος CO₂ και στον περιορισμό των αποβλήτων.

Βιωσιμότητα και ψηφιακή εμπειρία

Επιπλέον στο εσωτερικό του μοντέλου απαντώνται υλικά και επιφάνειες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Το τιμόνι καλύπτεται εξ ολοκλήρου με vegan υλικά, ενώ τα προαιρετικά καθίσματα διαθέτουν επένδυση από ReNewKnit™, ένα καινοτόμο μονοϋλικό που προσφέρει αίσθηση και αισθητική υψηλής ποιότητας, παρόμοια με suede δέρμα.

Παράλληλα, το σύγχρονο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του νέου Astra εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας, με ασύρματη ενσωμάτωση smartphone και (προαιρετικά) ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.

Εκτός από την κεντρική οθόνη στην κονσόλα, μια ευρεία και πλήρως ψηφιακή οθόνη πίσω από το τιμόνι προβάλλει όλες τις βασικές πληροφορίες. Σε συνδυασμό με το Intelli-HUD head-up display, επιτρέπει στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την οδήγηση.