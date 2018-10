Το Opel Combo Life στους 6 φιναλίστ του Autobest

Η επιτροπή (που αποτελείται από δημοσιογράφους προερχόμενους από 31 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων ο κ. Γιάννης Σταυρόπουλος -motori.gr) δοκιμάζει νέα μοντέλα, με τα απαιτούμενα προσόντα για το περίοπτο βραβείο. Ο νικητής ανακηρύσσεται Best Buy Car of Europe 2019. Φτάνοντας στον τελικό, το ευέλικτο όχημα δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου είναι ένας από τους έξι επικρατέστερους διεκδικητές του τίτλου. Η επιτροπή του Autobest αξιολογεί τις υποψηφιότητες σε διάφορες κατηγορίες όπως ευελιξία, σχεδίαση κα νέες τεχνολογίες, και σε συνάρτηση με το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την τιμή.

Το Combo Life της Opel φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη παράδοση της μάρκας, η οποία έχει γιορτάσει πολυάριθμες διακρίσεις σε διάφορες κατηγορίες των περίοπτων βραβείων Autobest τα τελευταία χρόνια: Το 2007 και 2015 το Opel Corsa κέρδισε το βραβείο Autobest, με αποτέλεσμα και οι δύο γενιές του μικρού, πολυτάλαντου αυτοκινήτου να φέρουν τον τίτλο Best Buy Car of Europe. Το 2009 η πρώτη γενιά Opel Insignia εντυπωσίασε την επιτροπή με το στυλ της και απέσπασε το βραβείο DESIGN BEST. Τα Opel Ampera και Opel Ampera-e αναγνωρίστηκαν για την περιβαλλοντική τους συμβατότητα, κερδίζοντας το βραβείο ECOBEST το 2011 και το 2016 αντίστοιχα. Επιπλέον, η τρέχουσα γενιά Opel Astra απέσπασε το βραβείο 2015 SAFETY BEST για τους πρωτοποριακούς προβολείς IntelliLux LED matrix. Eπίσης, η Opel τιμήθηκε με το βραβείο COMPANY BEST το 2016.

Η 5η γενιά Combo βασίζεται σε μία νέα αρχιτεκτονική, προσφέρει άφθονους χώρους, είναι ευέλικτη και πολύ πρακτική, διατίθεται με μία ή δύο συρόμενες πίσω πόρτες και προαιρετικά προσφέρεται σε στάνταρ (4.4 m) ή XL έκδοση (4.75 m) και τις δύο περιπτώσεις με πέντε ή επτά καθίσματα και τη γνωστή σχεδίαση Opel. Ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πραγματικό θαύμα ευρυχωρίας κα αληθινός φίλος που θα αγαπήσουν οι οικογένειες και όχι μόνο. Το νέο Opel Combo Life προσφέρει ένα περιβάλλον ευεξίας με αριθμό υπερσύγχρονων τεχνολογιών, απαράμιλλο για την κατηγορία του. Επίσης, επιτρέπει την τοποθέτηση τριών παιδικών καθισμάτων, το ένα δίπλα στο άλλο στη δεύτερη σειρά, αφού το κάθε κάθισμα είναι στάνταρ εξοπλισμένο με βάσεις Isofix. Σε αυτά, προσθέστε μία ατελείωτη λίστα αποθηκευτικών χώρων, τα μοναδικά, σύγχρονα συστήματα infotainment Opel που είναι συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto και τη γκάμα ζωηρών και οικονομικών βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, με ισχύ από 56 kW/76 hp έως 96 kW/130 hp (κατανάλωση καυσίμου[1]: στην πόλη 6,9-4,5 l/100 km, εκτός πόλης 5,2-3,8 l/100 km, μικτός κύκλος 5,8-4,1 l/100 km, 133-108 g/km CO2) που ήδη πληρούν το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP και θα έχετε τον συνδυασμό που κερδίζει._Δελτίο Τύπου