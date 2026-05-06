Opel Corsa GSE: Αυτό είναι το ισχυρότερο Corsa παραγωγής

Με 281 ίππους και σπορ στήσιμο, το Corsa GSE αποτυπώνει την οπτική της Opel στην κατηγορία των ηλεκτρικών «hot hatch».

Η Opel φέρνει τον σπορ χαρακτήρα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με μια σειρά μοντέλων που συνδυάζουν μηδενικούς ρύπους με δυναμικά χαρακτηριστικά.

Μετά την αποκάλυψη των Opel Mokka GSE Rally, Opel Mokka GSE, όπως και του concept υψηλών επιδόσεων Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo η γερμανική μάρκα παρουσιάζει το Opel Corsa GSE.

Είναι το ισχυρότερο Corsa παραγωγής και θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο. Σήμερα, η Opel δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του νέου της μοντέλου.

Όπως αναφέρει η μάρκα, το Opel Corsa GSE επαναφέρει στη ζωή τα σπορ γονίδια των προηγούμενων γενεών Corsa. Ως GSi, το Corsa A είχε «κερδίσει» τους φίλους μικρών αυτοκινήτων που αναζητούσαν οδηγική απόλαυση και επιδόσεις.

Με το νέο Corsa GSE, η Opel επιστρέφει στην κατηγορία των «hot hatch», αλλά αυτή τη φορά με ηλεκτρικό πρόσημο. Με 281 PS και 345 Nm ροπής, το νέο μοντέλο προσφέρει την ίδια ηλεκτρική ισχύ με το Mokka GSE. Ταυτόχρονα, είναι ακόμη πιο δυναμικό, αφού επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης:

• Sport: μέγιστη απόδοση με ρυθμίσεις βελτιστοποιημένες για πίστα

• Normal: απόδοση 170 kW (231 hp) και σπορ χαρακτήρας

• Eco: μέγιστη αποδοτικότητα και τελική ταχύτητα έως 150 km/h1

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 54 kWh, η οποία διαθέτει εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης για σταθερές επιδόσεις.

Η προηγμένη τεχνολογία συμβάλλει καθοριστικά στις κορυφαίες επιδόσεις, τη σταθερότητα και την άμεση αίσθηση οδήγησης. Το Corsa GSE διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων Torsen, χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με ειδικά σχεδιασμένους άξονες, αντιστρεπτικές δοκούς και υδραυλικά αμορτισέρ. Το σύστημα διεύθυνσης, βελτιστοποιημένο για την έκδοση GSE, ενισχύει τη δυναμική οδηγική εμπειρία, ενώ τα φρένα υψηλών επιδόσεων με τετραπίστονες δαγκάνες εξασφαλίζουν άμεση επιβράδυνση από υψηλές ταχύτητες.

Εξωτερική σχεδίαση GSE

Το μοντέλο διαφοροποιείται από το «απλό» Corsa χάρη στα ένθετα GSE που διακοσμούν τον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα. Παράλληλα,, εμφανείς εισαγωγές αέρα, μαύρες λεπτομέρειες, έντονοι θόλοι τροχών και διχρωμία με λευκό αμάξωμα και μαύρη οροφή ενισχύουν περαιτέρω τον χαρακτήρα υψηλών επιδόσεων.

Τον σπορ χαρακτήρα αναδεικνύουν περαιτέρω οι ζάντες 18’’ με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S, οι δαγκάνες φρένων της Alcon με σήμανση GSE, καθώς και το χαρακτηριστικό έμβλημα GSE στα πλαϊνά μέρη του αυτοκινήτου συμπληρώνουν τη sport εμφάνιση.

Εσωτερικό: Από την παράδοση στο σήμερα

Η δυναμική GSE σχεδίαση είναι παρούσα και στο εσωτερικό, συνδυάζοντας στοιχεία από το παρελθόν με σύγχρονη αισθητική. Κύριο χαρακτηριστικό αποτελούν τα καθίσματα performance με ενσωματωμένα προσκέφαλα διαθέτουν επένδυση Alcantara με καρό μοτίβο σε μαύρο, γκρι και κίτρινο, που θυμίζει τις σπορ εκδόσεις του Corsa A.

Επιπλέον, η Opel αναφέρει ότι υψηλή ποιότητα αποπνέουν επίσης το τιμόνι, τα πάνελ θυρών με επένδυση Alcantara, τα υποβραχιόνια με κίτρινες ραφές και ο πίνακας οργάνων με το λογότυπο GSE σε ασημί-γκρι φόντο. Οι εντολές επιτάχυνσης και πέδησης δίνονται μέσω αλουμινένιων σπορ πεντάλ.

Οι απαραίτητες πληροφορίες μεταδίδονται στον οδηγό μέσω του ψηφιακού πίνακα οργάνων, που μπορεί να εξατομικευτεί με πολλούς τρόπους, και της κεντρικής έγχρωμης οθόνης αφής 10’’. Αυτή προβάλλει δεδομένα επιδόσεων GSE, ένδειξη G-force, τιμές επιτάχυνσης, δεδομένα διαχείρισης μπαταρίας και πολλά ακόμη.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά όπως θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας 180°, σύστημα Keyless Entry & Start, καθώς και ο ενσωματωμένος φορτιστής με λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης V2L, που επιτρέπει όχι μόνο τη φόρτιση του οχήματος, αλλά και την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών απευθείας από τη μπαταρία του αυτοκινήτου.