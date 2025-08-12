Opel Grandland Electric AWD: 325 ίπποι και 500 χλμ. αυτονομίας

Η τετρακίνητη έκδοση του Opel Grandland Electric διακρίνεται και για τις μεταφορικές της ικανότητες, καθώς μπορεί να ρυμουλκήσει φορτία έως 1.350 kg.

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει για το Opel Grandland, μιας και πλέον σταδιοδρομεί και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της Opel που βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium, η οποία έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χώρους και άνεση για τους επιβάτες.

Στη χώρα μας το μοντέλο προσφέρεται σε προσθιοκίνητη έκδοση απόδοσης 213 ίππων και 343 Nm ροπής, αλλά εδώ και λίγους εβδομάδες το φως της δημοσιότητας έχει δει και η τετρακίνητη ηλεκτρική εκδοχή του.

Το Opel Grandland Electric AWD το διατηρεί ηλεκτρικό μοτέρ των 213 ίππων στο μπροστά άξονα, αλλά προσθέτει και έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στο πίσω μέρος απόδοσης 112 ίππων. Με αυτό τον τρόπο αποκτά τετρακίνητη υπόσταση, η συνδυαστική απόδοση αυξάνεται στους 325 ίππους και 509 Nm ροπής, ενώ το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,1 δλ.

Σύμφωνα με την Opel, ένα από τα μεγάλα προσόντα του Grandland Electric AWD είναι η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ που ανέρχεται σε 485 λίτρα και με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (40:20:40) εκτοξεύεται έως τα 1.580 λίτρα. Παράλληλα, το μοντέλο μπορεί να ρυμουλκήσει φορτία έως 1.350 kg, επιτρέποντας την απρόσκοπτη μεταφορά ενός σκάφους, ενός jet ski κ.ο.κ.

Η εταιρεία προσθέτει ότι η ρυμούλκηση τρέιλερ αποτελεί μια ιδιαίτερα απρόσκοπτη και ασφαλή διαδικασία, μεταξύ άλλων χάρη στην ενσωμάτωση ESP με λειτουργία TSM που αποτρέπει την ταλάντωση του ρυμουλκούμενου κατά την οδήγηση.

Οι οδηγοί του Grandland Electric AWD έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων: «Normal», «Eco», «Sport» και «4WD». Στη λειτουργία «4WD», αμφότεροι οι ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς και κατανέμουν την ισχύ ομοιόμορφα και στους τέσσερις τροχούς, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση – ειδικά σε ολισθηρές επιφάνειες.

Στη λειτουργία «Sport», το τιμόνι και το πεντάλ του γκαζιού ανταποκρίνονται ακόμη πιο άμεσα χάρη σε ειδική ρύθμιση, ενώ όπως και στο πρόγραμμα «AWD» είναι διαθέσιμη η μέγιστη ισχύς και ροπή.

Τα ηλεκτρικά μοτέρ αντλούν ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητας 73 kWh που εξασφαλίζει έως και 500 χλμ. αυτονομίας και ανεφοδιάζεται από το 20 στο 80% σε περίπου μισή ώρα (σε ταχυφορτιστή).