To Opel GT κατακτά ξανά το Hockenheimring

Για μία ώρα, το Hockenheimring έκανε ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινή του ρουτίνα. Οι ομάδες δοκιμών με τις αγωνιστικές φόρμουλες και τα αυτοκίνητα τουρισμού άφησαν για λίγο τη «δουλειά» τους και παρατάχθηκαν κατά μήκος του τοίχου των pits για να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα με 75 στο σύνολο Opel GT από όλη την Ευρώπη να διασχίζουν με μεγάλη ταχύτητα τη γραμμή εκκίνησης της γερμανικής πίστας. Επικεφαλής της «πορείας» αυτής τέθηκε ο Walter Röhrl, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ το 1982 πίσω από το τιμόνι ενός Opel Ascona 400, ο οποίος, ειδικά για την περίσταση, είχε ως συνοδηγό του στο προσωπικό ασήμι Opel GT του, τον σχεδιαστή του μοντέλου, Erhard Schnell.

Ο αγωνιστικός θρύλος της Opel, Volker Strycek, ήταν επίσης εκεί με το δικό του Opel GT Junior, ενώ σπάνιες εκδόσεις (tuning) των βελτιωτικών οίκων Irmscher και Conrero προστέθηκαν στις ξεχωριστές παρουσίες της εκδήλωσης. Όλες ανεξαιρέτως αποτέλεσαν ενεργό «κομμάτι» της εκδήλωσης Grand Tour που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Λεσχών GT μεταξύ 19 και 22 Σεπτεμβρίου.

Σχεδόν πριν από 50 χρόνια, και συγκεκριμένα από τις 21 έως και τις 29 Οκτωβρίου του 1968, η Opel πραγματοποίησε τα «GT test days» στη συγκεκριμένη πίστα αγώνων. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, 41 Opel GT 1100 και Opel GT 1900, καθώς και 44 ακόμη σπορ μοντέλα -από το Rallye Kadett μέχρι και το Commodore GS- βρέθηκαν εκεί. Δημοσιογράφοι, διανομείς, σύμβουλοι πωλήσεων, πελάτες και οδηγοί αγώνων είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι ίδιοι τις δυνατότητες των αυτοκινήτων. Και επιβεβαιώνοντας το διαφημιστικό μήνυμα «Only flying is more beautiful» (μόνο η πτήση είναι ομορφότερη), οι Σουηδοί οδηγοί ράλλυ, Lillebror Nasenius (Ευρωπαίος πρωταθλητής 1966 με Opel Rekord) και Sylvia Österberg έδειξαν τι μπορούσε να κάνει το νέο σπορ αυτοκίνητο από το Rüsselsheim -ακόμα και άλματα!

Πενήντα χρόνια αργότερα, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Walter Röhrl, οδήγησε στο Hockenheimring το δικό του Opel GT, το οποίο και αγόρασε από τον Herbert Fabian. Αξίζει να θυμίσουμε πως το 1982, ο Herbert Fabian εξασφάλισε τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο για τον Röhrl όταν ο αρχιμηχανικός της Opel τοποθέτησε ένα νέο πίσω άξονα στο Ascona 400 του Γερμανού οδηγού στο Ivory Coast Rally. Ο Röhrl, με συνοδηγό τον Christian Geistdörfer, κέρδισαν τότε τον αγώνα και μαζί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τριαντά τέσσερα αργότερα, ο Walter Röhrl επισκέφθηκε τον φίλο του, Herbert Fabian, προκειμένου να γιορτάσουν μαζί τα τα γενέθλιά του στο Trebur Hesse. Ο Fabian του έδειξε στο περιθώριο της συνάντησής του ένα άρτια διατηρημένο ασημί GT επισημαίνοντας στο Röhrl ότι του ήταν πολύ δύσκολο να «χωρέσει» στο στενό σπορ κάθισμά του.

«Τότε λοιπόν πούλησέ το σε μένα», απάντησε ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι.

«Ήθελα το GT για τρεις λόγους» εξηγεί ο Röhrl. «Ο πρώτος είναι ότι στα νιάτα μου, όλοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού, ονειρεύονταν από το αυτοκίνητο. Και κατά δεύτερο, το αυτοκίνητο μου θυμίζει τις στιγμές και τις επιτυχίες μου με την Opel, αλλά και την φιλία μου με το Herbert Fabian».

Κατά τη διάρκεια του Grand Tour, ο Walter Röhrl συναντήθηκε επίσης με τον δημιουργό του μοναδικού σχήματος του GT, Erhard Schnell, για πρώτη φορά. Ο σχεδιαστής παραμένει λάτρης του δημιουργήματός του ακόμα και στην ηλικία των 91 ετών.

«Οι αντιδράσεις ήταν τεράστιες το 1968, αλλά σήμερα νιώθω ότι το GT είναι ακόμα πιο αξιαγάπητο» δήλωσε ο σχεδιαστής του αυτκινητου.

Ο Schnell ανέλαβε χρέη συνοδηγού του Walter Röhrl στο Hockenheim. Επιστρέφοντας στο paddock, ο Röhrl είχε μία ιδέα: ζήτησε από τον Schnell να υπογράψει το GT του σ’ έναν από τους θρυλικούς, αναδιπλούμενους προβολείς του. Αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που ο Röhrl ζητά από κάποιον αυτόγραφο...

Only flying is more beautiful: ένα αυτοκίνητο, δύο κινητήρες ένα πραγματικό dream car

Το 1968, το πρώτο Opel GT πέρασε από τη γραμμή παραγωγής, μετά από σχολαστική αξιολόγηση και έλεγχο στο τότε νέο Κέντρο Δοκιμών της Opel στο Dudenhofen. Το σπορ κουπέ ήταν προϊόν μιας Γαλλο-Γερμανικής συνεργασίας και επομένως, γνήσιο Ευρωπαϊκό: οι Γάλλοι κατασκευαστές αμαξωμάτων Chausson και Brissoneau & Lotz, γνωστοί στην Opel λόγω προηγούμενων projects, ανέλαβαν τα πρεσαριστά πάνελ αμαξώματος, τη συγκόλληση, τη βαφή και την εγκατάσταση του εξοπλισμού εσωτερικού του GT, πριν σταλεί στη Γερμανία για τελική συναρμολόγηση του πλαισίου και του κινητήρα.

Οι πελάτες GT μπορούσαν να επιλέξουν από δύο κινητήρες: έναν τετρακύλινδρο 1,1 λίτρων με 60 ίππους με καταγωγή από την οικογένεια Kadett και έναν 1.900άρη με 90 ίππους που προέρχονταν από το Rekord. Το GT 1900 είχε μεγάλη ζήτηση από την πρώτη στιγμή. Με τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα και επιτάχυνση «0-100» σε 11,5 δλ., έκανε την καρδιά των οδηγών να χτυπά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ένα μηχανικό, 4τάχυτο κιβώτιο ήταν στο στάνταρ εξοπλισμό του. Το προαιρετικό, αυτόματο τριών σχέσεων δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πελάτες, αλλά ήταν πολύ δημοφιλές στις ΗΠΑ. Εκεί όπου βρήκε αγοραστές το 70% από τα 103.463 GT που κατασκευάστηκαν. Εν τω μεταξύ, πολλά από αυτά τα οχήματα που πουλήθηκαν εκεί, επιστρέφουν τώρα στην Ευρώπη, με μερικά μάλιστα από αυτά να γιορτάζουν την 50ή επέτειο του Opel GT στο Grand Tour 2018.