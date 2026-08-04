Opel Rekord C: 60 χρόνια ιστορίας και η σκυτάλη στο Astra

Τον Αύγουστο του 1966 η Opel παρουσίασε το 1966 Rekord C, το οποίο έφερε προηγμένα χαρακτηριστικά.

Σήμερα, το Opel Astra εκφράζει τη σύγχρονη γερμανική μηχανολογία, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, ποιότητα κατασκευής, άνεση και ευελιξία.

Στη δεκαετία του 1960, ο ρόλος που έχει σήμερα το Astra στην αγορά ανήκε στο Opel Rekord. Το 1963 παρουσιάστηκε το Rekord A ως το νέο μεσαίο οικογενειακό μοντέλο της μάρκας, ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το Rekord B με νέους κινητήρες. Το καλοκαίρι του 1966 η Opel παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Rekord C, ένα μοντέλο σχεδιασμένο εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, με υψηλότερα επίπεδα άνεσης, νέες τεχνολογίες και πλήθος εκδόσεων.

Το ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου Opel Rekord C

Το Rekord C παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 1966 και από την πρώτη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον με την πλούσια γκάμα εκδόσεων. Διατέθηκε ως δίθυρο και τετράθυρο sedan σε βασικές και πολυτελείς εκδόσεις, αλλά και ως station wagon με τρίθυρο ή πεντάθυρο αμάξωμα. Στην γκάμα προστέθηκαν μια επαγγελματική έκδοση van και, λίγους μήνες αργότερα, το fastback Coupe. Κάτω από το καπό υπήρχαν τετρακύλινδροι και εξακύλινδροι κινητήρες CIH (camshaft-in-head), με ισχύ από 58 έως 106 PS και κυβισμό από 1,5 έως 2,2 λίτρα.

Τεχνολογικές καινοτομίες

Όπως αναφέρει η Opel, ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διέθεταν προηγμένα χαρακτηριστικά που σπάνια συναντούσε κανείς εκείνη την εποχή. Το Rekord C απέκτησε νέο πλαίσιο με αυξημένο μετατρόχιο εμπρός και βελτιωμένη ανάρτηση, προσφέροντας υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας. Πίσω, οι παραδοσιακές σούστες αντικαταστάθηκαν από ελικοειδή ελατήρια, διπλά ψαλίδια και ράβδο Panhard, καθιστώντας το Rekord C το πρώτο επιβατικό Opel με πίσω ανάρτηση αυτού του τύπου. Παράλληλα, το Rekord C ήταν το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που διέθετε διπλό κύκλωμα πέδησης και ενισχυτή πέδησης σε όλες τις εκδόσεις. Επιπλέον, το προηγμένο για την εποχή του σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης πρόσφερε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άνεσης, ανανεώνοντας συνεχώς τον αέρα στο εσωτερικό της καμπίνας.

Τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα

Ενώ οι εκδόσεις station wagon και van εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της οικογένειας και της καθημερινότητας, οι υπόλοιπες εκδόσεις ανέδειξαν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το 1967 παρουσιάστηκε το Rekord Coupe με fastback σχεδίαση. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα sedan με κεκλιμένη οροφή, αλλά για ένα ξεχωριστό σπορ μοντέλο με δική του προσωπικότητα. Η απουσία μεσαίας κολόνας (Β-pillar) δημιουργούσε αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ η χαρακτηριστική σχεδίαση “Coke Bottle” ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον δυναμισμό του αυτοκινήτου.

Την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε και το Rekord Sprint, το οποίο ξεχώριζε για τον σπορ χαρακτήρα του, με τις διακοσμητικές λωρίδες, τους πρόσθετους προβολείς και τον κινητήρα 1,9 λίτρων ισχύος 106 PS, που εξασφάλιζε επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 12,5 δευτερόλεπτα.

Black Widow

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μοντέλου κατέχει το «Black Widow» του 1968, που παραμένει θρυλικό μέχρι σήμερα. Επρόκειτο για ένα ειδικών προδιαγραφών αγωνιστικό όχημα, βασισμένο στο Rekord 1900 S. Ήταν δημιουργία του σχεδιαστή της Opel και λάτρη του μηχανοκίνητου αθλητισμού Anatole Lapine και της ομάδας του, χωρίς την επίσημη γνώση του διοικητικού συμβουλίου της Opel.

Οι μηχανικοί αναβάθμισαν τον τετρακύλινδρο κινητήρα του μαύρου δίθυρου μοντέλου, εξοπλίζοντάς τον με δύο διπλά καρμπιρατέρ και αυξάνοντας την απόδοσή του στους 180 ίππους– διπλάσια ισχύ σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής. Παράλληλα, ενίσχυσαν το σύστημα μετάδοσης της κίνησης και βελτιστοποίησαν το πλαίσιο. Ήδη από τη δεύτερη συμμετοχή του σε αγώνα, το 1968 στην πίστα του Hockenheimring, με οδηγό τον Erich Bitter, το μοντέλο σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από την Porsche.

Το Rekord C διακρίθηκε επίσης ιδιαίτερα και στους αγώνες rally. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κορυφαίος Σουηδός οδηγός Lille-Bror Nasenius, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν του 1967 ως δευτεραθλητής Ευρώπης.

Η πλούσια γκάμα εκδόσεων ολοκληρωνόταν με το τετραθέσιο Rekord Sport Cabriolet, το οποίο κατασκευαζόταν από τον οίκο κατασκευής αμαξωμάτων Karl Deutsch από την Κολωνία. Παράλληλα, το Rekord C αποτέλεσε τη βάση για το Opel Commodore A, το οποίο από το 1967 ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία των σπορ sedan. Το Commodore κάλυπτε το κενό ανάμεσα στο Rekord και στα κορυφαία μοντέλα της Opel, Kapitän και Admiral.

Το πρώτο μοντέλο του «ενός εκατομμυρίου» για την Opel

Με τον σχεδιασμό του, την ευελιξία του και τις καινοτόμες τεχνολογίες του, το Rekord C εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό best-seller. Μέχρι το τέλος της παραγωγής του, τον Δεκέμβριο του 1971, περισσότερα από 1,25 εκατομμύρια Rekord C είχαν βγει από τη γραμμή παραγωγής. Έτσι, το Rekord C έγινε το πρώτο μοντέλο της Opel που ξεπέρασε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τα μεσαία μοντέλα της μάρκας.

Το Rekord C έγινε συνώνυμο της ελευθερίας, της φιλίας και των αναμνήσεων για ολόκληρες γενιές, όπως συμβαίνει σήμερα με το Opel Astra.