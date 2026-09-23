Opel STX Concept: Το μέλλον των station wagon έχει πλέον όνομα

Το μέλλον των station wagon: Το νέο STX Concept θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, αποκαλύπτοντας το όραμα της Opel για την εξέλιξη της κατηγορίας

Με το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού να πλησιάζει, η Opel αποκαλύπτει το όνομα του νέου της concept car. Το αυτοκίνητο θα ονομάζεται Opel STX Concept με τα αρχικά STX να αντιστοιχούν σε: Sports Tourer eXperimental Concept.

Το πρωτότυπο μοντέλο από το Rüsselsheim θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο “Mondial de l’Auto”, όπου θα πρωταγωνιστήσει στο περίπτερο της Opel. Δίπλα του, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Opel GSE 27FE, το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο της μάρκας για την επερχόμενη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, καθώς και το νέο Corsa GSE, που μεταφέρει τη συγκίνηση της ηλεκτρικής οδήγησης υψηλών επιδόσεων στον δρόμο.

Η ονομασία STX Concept αποκαλύπτει τις προθέσεις της Opel για το μέλλον των station wagon, με τα αρχικά «ST» να παραπέμπουν ευθέως στα μοντέλα Sports Tourer της μάρκας. Η Opel διαθέτει μακρά παράδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην καθιέρωση των station wagon στην Ευρώπη ήδη από το 1953, με το Olympia Rekord Caravan.

Αγωνιστικό DNA και ηλεκτρικές επιδόσεις: Opel GSE 27FE και νέο Corsa GSE

Το STX Concept θα αποτελέσει το κεντρικό έκθεμα της Opel στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού πλαισιωμένο από δύο ακόμη μοντέλα. Το Opel GSE 27FE, το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο GEN4 της Opel για τη σεζόν 2026-2027 στη Formula E και το νέο Opel Corsa GSE.

Το νέο ηλεκτρικό hot hatch με το έμβλημα του Κεραυνού αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας των μηχανικών της Opel στο Rüsselsheim με την Opel Motorsport. Μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το Mokka GSE και την αγωνιστική του έκδοση, Mokka GSE Rally, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Μάρκας στην ηλεκτρική οδήγηση υψηλών επιδόσεων.

Η Opel θα παρουσιάσει επίσημα το STX Concept, μαζί με το αγωνιστικό GSE 27FE, το νέο Corsa GSE και ακόμη περισσότερες σημαντικές καινοτομίες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.