Opel: Υψηλές πτήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026

Σημαντική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο σημείωσε η Opel το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η γερμανική μάρκα του ομίλου Stellantis πούλησε πάνω από 157.000 αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τα SUV Mokka, Frontera και Grandland, με τη συγκεκριμένη τριάδα να καταγράψει διψήφια ποσοστά αύξησης σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το νέο Frontera, για παράδειγμα, σημειώνει επίσης μεγάλη επιτυχία ως ηλεκτρικό όχημα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το best-seller πλήρως ηλεκτρικών B-SUV για το πρώτο τρίμηνο του έτους, στην Ισπανία κατατάσσεται τέταρτο και στην Ολλανδία πέμπτο.

Παράλληλα, η ζήτηση για το Opel Corsa, το μικρό αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στη Γερμανία για πάνω από πέντε χρόνια, παραμένει μεγάλη και μάλιστα αυξάνεται στη συγκεκριμένη χώρα. Το supermini κυριαρχεί στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων στην εγχώρια αγορά της Opel για το πρώτο τρίμηνο, ενώ το ίδιο ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Opel βρίσκεται σε σαφή πορεία επιτυχίας. Επιπλέον, το νέο Astra έχει πρόσφατα αρχίσει να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής στο κύριο εργοστάσιό μας στο Rüsselsheim. Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί μας έκαναν εξαιρετική δουλειά. Το αυτοκίνητο θα πείσει τους πελάτες και θα μας δώσει πρόσθετη ώθηση. Είμαι πεπεισμένος ότι το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά για την Opel», δήλωσε ο Florian Huettl, Διευθύνων Σύμβουλος της Opel.

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων της Opel στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 115.000 επιβατικά οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 3,3%.