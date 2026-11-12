Όπισθεν με τρέιλερ με μία κίνηση – Το Ford Ranger είναι το καλύτερο pick-up

Το Ranger δεν συγκαταλέγεται τυχαία στα κορυφαία pick-up της αγοράς. Η Ford έχει δημιουργήσει ένα πραγματικά ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, με το σύστημα υποβοήθησης να είναι τόσο ακριβές που εντυπωσιάζει και τους καλύτερους οδηγούς.

Βραβεύτηκε με τον τίτλο του Καλύτερου Pick-up της Ευρώπης για το 2026. Είναι το πρώτο όχημα της κατηγορίας με τεχνολογία plug-in hybrid και αυτό με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Το νέας γενιάς Ranger, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πρακτικότητα, την ασφάλεια και την ευκολία στη χρήση, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα του οδηγού πιο απλή. Από τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και τις κάμερες περιμετρικής θέασης, το όχημα της Ford αξιοποιεί την τεχνολογία για να διευκολύνει ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες, διατηρώντας παράλληλα τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο pick-up.

Η πιο εντυπωσιακή λειτουργία είναι αναμφίβολα αυτή για τη ρυμούλκηση. Όποιος κινείται με τρέιλερ, γνωρίζει πως στον ανοικτό δρόμο η ρυμούλκηση είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά όμως, όταν έρθει η ώρα για έναν ελιγμό με την όπισθεν. Ακόμη και ένας έμπειρος οδηγός χρειάζεται προσοχή, σωστούς χειρισμούς και αρκετές φορές τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου για να τοποθετήσει το ρυμουλκούμενο στο σημείο που θέλει. Η Ford, ωστόσο, έχει βρει έναν τρόπο να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία πολύ πιο απλή, άνετη και ασφαλής. Ονομάζεται «Trailer Backup Assist» και όποιος το δοκιμάσει θα αντιληφθεί αμέσως τη χρησιμότητά του.

9 στους 10 κατόχους Ranger το χρειάζονται

Σύμφωνα με τη Ford Ευρώπης, το 90% των κατόχων Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Το «Trailer Backup Assist» σχεδιάστηκε για αυτούς, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας.

Το μυστικό βρίσκεται σε έναν περιστροφικό διακόπτη στην κεντρική κονσόλα. Αντί ο οδηγός να προσπαθεί να υπολογίσει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να στρίψει το τιμόνι, περιστρέφει απλώς τον συγκεκριμένο διακόπτη προς την πλευρά που θέλει να κινηθεί το πίσω μέρος του τρέιλερ.

Το Ranger αναλαμβάνει αυτόματα να στρίψει το τιμόνι, ακολουθώντας την επιθυμητή κατεύθυνση. Ο οδηγός εξακολουθεί να ελέγχει το γκάζι και το φρένο, διατηρώντας τον έλεγχο της ταχύτητας, ενώ παρακολουθεί την πορεία του ρυμουλκούμενου μέσα από την οθόνη 12 ιντσών του συστήματος πολυμέσων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε στενούς χώρους, σε εισόδους εγκαταστάσεων, σε χώρους στάθμευσης ή όταν χρειάζεται να τοποθετήσεις ένα τροχόσπιτο ή ένα τρέιλερ σε συγκεκριμένο σημείο με ακρίβεια.

Με δυνατότητα ρυμούλκησης 3,5 τόνων

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε τις δυνατότητες του Ranger. Το pick-up της Ford έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές επαγγελματικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, προσφέροντας μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg.

Στην περίπτωση του Ranger Plug-in Hybrid, το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 2,3 λίτρων EcoBoost με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75 kW. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 281 PS, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 697 Nm.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις εξασφαλίζουν την απαραίτητη δύναμη για τη μετακίνηση βαρέων φορτίων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάλειψη της plug-in hybrid τεχνολογίας. Παράλληλα, η τετρακίνηση επιτρέπει στο Ranger να κινηθεί με μεγαλύτερη σιγουριά και σε απαιτητικές επιφάνειες.

Φυσικά, το «Trailer Backup Assist» δεν είναι η μοναδική τεχνολογία που διευκολύνει τη ζωή του οδηγού. Το pick-up της Ford ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, με στόχο να κάνει ευκολότερη και ασφαλέστερη την καθημερινή χρήση του.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κάμερα 360 μοιρών, η οποία προσφέρει περιμετρική εικόνα του οχήματος και διευκολύνει τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους. Παράλληλα, το σύστημα παρακολούθησης τυφλών σημείων BLIS μπορεί, εφόσον υπάρχει ο αντίστοιχος εξοπλισμός, να λαμβάνει υπόψη και το μήκος του ρυμουλκούμενου, ενημερώνοντας τον οδηγό για οχήματα που βρίσκονται στα τυφλά σημεία.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το σύστημα πολυμέσων SYNC 4, το οποίο φιλοξενείται σε κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,4 ιντσών συμπληρώνει το σύγχρονο περιβάλλον για τον οδηγό.

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα δυνατότητα του Ranger PHEV είναι το «Pro Power Onboard». Πρόκειται για ένα σύστημα που επιτρέπει στο pick-up να λειτουργεί ως κινητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τροφοδοτώντας εργαλεία και άλλον εξοπλισμό απευθείας από την καρότσα. Η διαθέσιμη ισχύς φτάνει έως τα 6,9 kW, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Το pick-up με τις μεγαλύτερες πωλήσεις

Η τεχνολογία και οι δυνατότητες του Ranger εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την εμπορική του επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί το δημοφιλέστερο pick-up στην Ευρώπη, διατηρώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις της κατηγορίας από το 2015. μάθετε εδώ τα πάντα για το Ford Ranger

Η πορεία του μοντέλου αποδεικνύει ότι οι οδηγοί δεν αναζητούν πλέον μόνο ένα σκληροτράχηλο επαγγελματικό όχημα με μεγάλη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων. Θέλουν ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει άνεση, σύγχρονη τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση.

Το Ranger έχει καταφέρει να συνδυάσει αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις, ενώ η έκδοση Plug-in Hybrid προσθέτει μία ακόμη επιλογή στην γκάμα, με ηλεκτρική αυτονομία έως 43 km και μέση κατανάλωση κάτω από 4 λτ/χλμ. ζητήστε εδώ ένα test drive με το Ford Ranger