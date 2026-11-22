Δεν είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι ποινές ίδιες. Μάλιστα, υπάρχουν χώρες που καθορίζει τα πρόστιμα ανάλογα με τα εισοδήματα -ή ακόμα και την περιουσία- των κατοίκων τους.

Η υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων ταχύτητας οδηγεί τις περισσότερες φορές στην επιβολή προστίμου και ορισμένες ακόμα και στην ποινική δίωξη.

Δεν είναι όμως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι ποινές ίδιες.

Μάλιστα, υπάρχουν κράτη που καθορίζουν τα πρόστιμα ανάλογα με τα εισοδήματα -ή ακόμα και την περιουσία– των κατοίκων τους.

Ας δούμε όμως τι ισχύει στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στη Φινλανδία.

Βέλγιο: Υπέρβαση κατά 40 χλμ οδηγεί στο δικαστήριο

Στο Βέλγιο, κάθε οδηγός που υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά περισσότερα από 40 χλμ./ώρα εξαιρείται από το σύστημα των προκαθορισμένων προστίμων και παραπέμπεται ενώπιον δικαστή τροχαίων παραβάσεων.

Για παραβάσεις που διαπράττονται από την 1η Φεβρουαρίου 2026, ο δικαστής μπορεί να επιβάλει πρόστιμο από 100 έως 5.000 ευρώ, καθώς και να διατάξει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, σύμφωνα με την οργάνωση προστασίας καταναλωτών Test-Aankoop.

Γερμανία: H υπέρβαση του ορίου κατά 51 χλμ./ώρα τιμωρείται με σταθερό πρόστιμο 480 ευρώ

Η Γερμανία επιβάλλει σε οδηγό αυτοκινήτου πρόστιμο 480 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 51 έως 60 χλμ./ώρα εκτός κατοικημένων περιοχών. Το πρόστιμο συνοδεύεται από δύο βαθμούς ποινής και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα. Εντός κατοικημένης περιοχής, η ίδια υπέρβαση κοστίζει 560 ευρώ και συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας για δύο μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται προκαθορισμένα πρόστιμα από έναν εθνικό πίνακα κυρώσεων, σημειώνει το Autonext.

Ενδιάμεση προσέγγιση από Αγγλία και Ουαλία

Η Αγγλία και η Ουαλία ακολουθούν μια ενδιάμεση προσέγγιση: οι δικαστές μπορούν να επιβάλλουν για τις σοβαρότερες παραβάσεις υπέρβασης ταχύτητας πρόστιμα που φθάνουν έως και το 175% του εβδομαδιαίου εισοδήματος μετά την αφαίρεση των φόρων.

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Ωστόσο, η νομοθεσία θέτει ανώτατο όριο περίπου 1.200 ευρώ (1.000 λίρες), ή περίπου 3.000 ευρώ (2.500 λίρες) για παραβάσεις σε αυτοκινητόδρομο.

Φινλανδία: Πρόστιμα με βάση τον μηνιαίο μισθό

Η Φινλανδία επέβαλε πρόστιμο 121.000 ευρώ στον επιχειρηματία Anders Wiklöf τον Ιούνιο του 2023, επειδή οδηγούσε με 82 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χλμ./ώρα, στα νησιά Åland. Η φινλανδική αστυνομία περνά από το σύστημα των προκαθορισμένων προστίμων στο σύστημα των ημερήσιων χρηματικών ποινών, όταν ένας οδηγός υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά περισσότερα από 20 χλμ./ώρα.

Κάθε ημερήσια χρηματική ποινή αντιστοιχεί περίπου στο 1/60 του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, μετά την αφαίρεση ενός ποσού 255 ευρώ, χωρίς να προβλέπεται ανώτατο όριο στο συνολικό πρόστιμο. Η υπέρβαση του ορίου από τον Wiklöf ήταν 32 χλμ./ώρα. Η άδεια οδήγησής του αφαιρέθηκε για δέκα ημέρες, ενώ η τοπική εφημερίδα Nya Åland είχε αναφέρει ότι στο παρελθόν τού είχαν επιβληθεί πρόστιμα 95.000 ευρώ το 2013 και 63.680 ευρώ το 2018.

Ελβετία: Λαμβάνει υπόψη το εισόδημα και την περιουσία

Ελβετικό δικαστήριο επέβαλε ποινή που μπορεί να φθάσει έως τα 97.100 ευρώ (90.000 ελβετικά φράγκα) για οδήγηση με 77 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χλμ./ώρα, στη Λωζάνη. Η παράβαση σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 και εκδικάστηκε στο καντόνι του Vaud. Ο οδηγός πρέπει να καταβάλει άμεσα περίπου 10.800 ευρώ (10.000 φράγκα), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 86.300 ευρώ (80.000 φράγκα) θα καταστεί απαιτητό εάν διαπράξει παρόμοια παράβαση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η απόφαση εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2025 και βασίστηκε στους κανόνες του καντονιού, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη το εισόδημα, την περιουσία και τον τρόπο ζωής του παραβάτη. Το ελβετικό εβδομαδιαίο περιοδικό Bilan συγκαταλέγει τον συγκεκριμένο άνδρα μεταξύ των 300 πλουσιότερων ανθρώπων της χώρας. Οι Ελβετοί δικαστές έχουν αυτή την εξουσία από το 2007, όταν οι πολίτες ενέκριναν σχετική μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου.

Γαλλία: Μπορεί να κατάσχει το αυτοκίνητο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 50 χλμ./ώρα

Η Γαλλία αντιμετωπίζει ως ποινικό αδίκημα την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 50 χλμ./ώρα ή περισσότερο, από τις 29 Δεκεμβρίου 2025. Η ανώτατη ποινή προβλέπει φυλάκιση τριών μηνών και πρόστιμο 3.750 ευρώ, ενώ η παράβαση καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάσχεση του οχήματος και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα έως και τριών ετών. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 63.217 τέτοιες παραβάσεις το 2024.

Αυστρία: Πλειστηριασμοί αυτοκινήτων

Η Αυστρία επιτρέπει στις αρχές να κατάσχουν και να εκπλειστηριάζουν ένα αυτοκίνητο από την 1η Μαρτίου 2024, όταν η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ξεπερνά τα 90 χλμ./ώρα εκτός κατοικημένων περιοχών ή τα 80 χλμ./ώρα εντός αυτών.