Ορόσημο για τη Skoda: 1.000.000 Karoq από το 2017

Το Karoq είναι το τρίτο δημοφιλέστερο μοντέλο στη γκάμα SUV της μάρκας.

Η Skoda πριν από λίγες μέρες κατασκεύασε το εκατομμυριοστό Karoq στο εργοστάσιο του Kvasiny. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωμάτωνε έναν 1.5 TSI των 150 ίππων, ενώ έφερε το χρώμα Graphite Grey.

Από την παρουσίασή του το 2017, το Karoq έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλές στους πελάτες και έχει λάβει αναγνώριση από ειδικούς του κλάδου, μεταξύ άλλων και το βραβείο Red Dot στην κατηγορία Product Design.

Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Kvasiny, όπου επίσης παράγονται τα Octavia και Kodiaq, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 300.000 οχημάτων. Ο διάδοχος του μοντέλου αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028, όπως αναφέρει η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία.

Karoq: ένας σημαντικός πυλώνας της γκάμας SUV της μάρκας

Το Karoq, που λανσαρίστηκε το 2017 ως το τρίτο μοντέλο SUV της Skoda εκείνη την εποχή, αποδείχθηκε γρήγορα δημοφιλές στους πελάτες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, η εταιρεία προσφέρει 14 σιερές μοντέλων, εκ των οποίων οι εννέα είναι SUV, με το Karoq να αποτελεί το τρίτο δημοφιλέστερο μοντέλο στη γκάμα SUV της μάρκας.

Μετά την ανανέωσή του, τέσσερα χρόνια μετά το λανσάρισμά του, το Karoq εξακολουθεί να ξεχωρίζει χάρη στο ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό του, τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό και τα αποδοτικά κινητήρια σύνολα.