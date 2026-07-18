Όταν ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV αφήνει πίσω του τρία θρυλικά supercars των ’80s (video)

Μπορεί ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV να ταπεινώσει εμβληματικά supercars μιας άλλης εποχής όπως η Ferrari Testarossa, η Lamborghini Countach και η Porsche 944 Turbo; Η απάντηση είναι καταφατική.

Σε μία άκρως ενδιαφέρουσα κόντρα, η κορυφαία έκδοση vRS του ηλεκτρικού SUV της Skoda αποφάσισε να τα βάλει με τρία εμβληματικά supercars της δεκαετίας του ’80 στα πλαίσια της δημιουργίας και προβολής ενός προωθητικού βίντεο των Τσέχων στη Μ. Βρετανία.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο σχετικό βίντεο που ακολουθεί, το Elroq vRS πέρασε πρώτο τη γραμμή του τερματισμού, αφήνοντας πίσω του αυτοκίνητα που κάποτε αποτελούσαν το απόλυτο όνειρο κάθε λάτρη της αυτοκίνησης. Η εξήγηση όμως για το αποτέλεσμα αυτό είναι απλή, καθώς οι δύο ηλεκτροκινητήρες του Elroq vRS, οι οποίοι αποδίδουν συνδυαστικά 340 ίππους και προσφέρουν άμεση, ακαριαία ροπή, επιτρέπουν στο «φιλήσυχο» κατά τα άλλα SUV να εκτοξεύεται από στάση με τρόπο που οι vintage ανταγωνιστές του αδυνατούν να ακολουθήσουν.

Βέβαια, η εικόνα αλλάζει όταν η ευθεία μεγαλώσει αρκετά. Η τελική ταχύτητα του Elroq vRS περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα, ενώ η Ferrari Testarossa, η Lamborghini Countach και η Porsche 944 Turbo μπορούν να ξεπεράσουν τα 260 ή ακόμη και τα 300 χλμ./ώρα.

Δείτε στη συνέχεια το σχετικό βίντεο: