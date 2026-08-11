Όταν ένας γίγαντας των ωκεανών «κοιμήθηκε» – Καταστράφηκαν πάνω από 4.700 αυτοκίνητα

Ένα πλοίο έγειρε, 4.703 καινούργια Mazda βρέθηκαν σε κίνδυνο και μια επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σε μια από τις πιο παράξενες ιστορίες της αυτοκίνησης.

Ήταν μέσα του Ιουλίου του 2006 όταν το πλοίο Cougar Ace, αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων και 55.328 τόνων, αναχώρησε από τη Χιροσίμα μεταφέροντας 4.703 ολοκαίνουργια Mazda καθώς και 109 μικρά επαγγελματικά οχήματα άλλης εταιρείας. Τα οχήματα ήταν δεμένα στα 14 καταστρώματά του.

Στα τέλη Ιουλίου το πλοίο έπλεε κοντά στις Αλεούτιες Νήσους, με κατεύθυνση προς τις ακτές της Αλάσκας και στη συνέχεια προς τα τρία λιμάνια της Mazda στη δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Η θάλασσα ήταν σχετικά ήρεμη και ο καιρός σχεδόν καλοκαιρινός για τα αρκτικά δεδομένα, αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα. Το πλοίο, όμως, δεν έμελλε να είχε τύχη.

Πριν την είσοδο σε αμερικανικά ύδατα, η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί το άδειασμα των δεξαμενών έρματος ενός πλοίου από το θαλασσινό νερό που έχει ληφθεί σε ξένες περιοχές, ώστε να μην μεταφέρονται οργανισμοί από ξένα ύδατα και προκαλούνται προβλήματα στο τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα. Το Cougar Ace, ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Είτε επρόκειτο για βλάβη είτε για ανθρώπινο λάθος, εκείνο το απόγευμα το νερό από τις δεξαμενές έρματος της δεξιάς πλευράς άδειασε χωρίς να αντικατασταθεί ταυτόχρονα με φρέσκο θαλασσινό νερό. Το αποτέλεσμα; Το πλοίο έγειρε σχεδόν αμέσως προς την αριστερή του πλευρά, σαν να κοιμήθηκε ξαφνικά. Τα μέλη του πληρώματος γλίστρησαν κατά μήκος των ατσάλινων καταστρωμάτων, αλλά ευτυχώς κανείς δεν έχασε τη ζωή του. Ο σοβαρότερος τραυματισμός ήταν ένα σπασμένο πόδι ενός θαλαμηπόλου.

Το Cougar Ace άρχισε να παίρνει νερό, αλλά επειδή δεν υπήρχε διαρροή προς τη θάλασσα, το πλοίο αφέθηκε να παρασύρεται, υπό την παρακολούθηση ενός σκάφους της ακτοφυλακής. Πέντε μέρες αργότερα το πλοίο είχε παρασυρθεί περίπου 100 μίλια πιο κοντά στους βραχώδεις υφάλους των Αλεούτιων Νήσων. Η ναυτιλιακή εταιρεία ναύλωσε ρυμουλκό για να το απομακρύνει και να το οδηγήσει σε ασφαλές σημείο στο Dutch Harbor, εντός των ορίων της πόλης Ουνάλασκα στην Αλάσκα.

Το πλοίο επανήλθε σε όρθια θέση, αλλά σημειώθηκε ένα τραγικό συμβάν. Ναυπηγός έχασε τη ζωή του όταν έπεσε περίπου 24 μέτρα στην πρύμνη του πλοίου. Την τύχη με το μέρος τους δεν είχαν ούτε τα 4.703 Mazda. Η αυτοκινητοβιομηχανία άρχισε να δέχεται πολλά τηλεφωνήματα από αγοραστές που ήθελαν να βεβαιωθούν ότι το καινούργιο αυτοκίνητο που περίμεναν να παραλάβουν δεν βρισκόταν πάνω στο πλοίο όταν αυτό έγειρε.

Η Mazda δημοσίευσε στον ιστότοπό της έναν κατάλογο με τους αριθμούς VIN των αυτοκινήτων του Cougar Ace, προκειμένου να καθησυχάσει τους αγοραστές ότι το καινούργιο τους Mazda δεν είχε βρεθεί πάνω στο πλοίο. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία έπρεπε να αντιμετωπίσει όλα εκείνα τα οχήματα που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο —κρεμασμένα από νάιλον ιμάντες, να αναπηδούν και να τραντάζονται ασταμάτητα από την κίνηση της θάλασσας επί τρεις εβδομάδες. Μόλις 68 είχαν αποδεσμευτεί από τα δεσίματά τους, είχαν χτυπηθεί από άλλα αυτοκίνητα που είχαν επίσης απελευθερωθεί ή είχαν υποστεί ζημιές από το νερό.

Τον Σεπτέμβριο, το Cougar Ace ρυμουλκήθηκε περίπου 3.000 μίλια από την Ουνάλασκα στο λιμάνι του Πόρτλαντ στο Όρεγκον. Η Mazda εξέτασε διεξοδικά τα αυτοκίνητα. Την ανησυχούσε ιδιαίτερα η κατάσταση των ηλεκτρολυτών στις μπαταρίες, η αντοχή των στεγανοποιητικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και πιθανές ζημιές που δεν ήταν ορατές. Υπήρχαν δεκάδες προτάσεις για το τι θα μπορούσε να γίνει με τα αυτοκίνητα. Η απόφαση για την τύχη όλων των αυτοκινήτων ελήφθη σε μια συνάντηση που διήρκεσε μόλις 10 λεπτά. Κανένα αυτοκίνητο δεν γλίτωσε από την καταστροφή, καθώς η Mazda αποφάσισε να τα μετατρέψει σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Πηγή κεντρικής εικόνας: Wikipedia