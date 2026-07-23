Όταν η Porsche έριξε δόλωμα στους φίλους της – Η πιο αλλόκοτη ιδέα του Τσουφενχάουζεν

H Porsche 911 Turbo S “Edition 918 Spyder” αποτέλεσε μια από τις πιο ιδιοφυείς εμπορικές ιδέες στην ιστορία της μάρκας και συνολικά της αυτοκίνησης.

Όταν η Porsche παρουσίασε την 918 Spyder, εγκαινίασε μια νέα εποχή υβριδικών supercars.

Ωστόσο, η διαδικασία παραγωγής και παράδοσης ενός τόσο προηγμένου -για την εποχή- αυτοκινήτου απαιτούσε χρόνο και άφησε τους ευκατάστατους πελάτες της Porsche, οι οποίοι είχαν ήδη προσφέρει στην γερμανική μάρκα το αστρονομικό ποσό των 645.000 ευρώ, να περιμένουν ακόμη και δύο χρόνια για να έρθει ο καιρός να παραλάβουν το νέο αριστούργημα του Τσουφενχάουζεν.

Εκείνη τη στιγμή, η γερμανική εταιρεία σκαρφίστηκε μια από τις πιο παράξενες και ταυτόχρονα ιδιοφυείς εμπορικές ιδέες στην ιστορία της αυτοκίνησης. Θεωρώντας πως όποιος διαθέτει τα χρήματα να αγοράσει μια 918, δεν θα δίσταζε να ξοδέψει ακόμη 180.000 ευρώ, οι ιθύνοντες της Porsche δημιούργησαν την ειδική έκδοση “Edition 918 Spyder” για την 911 Turbo S.

Το παράδοξο της υπόθεσης δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια έκδοση για την 911, έχοντας ως αναφορά άλλο μοντέλο, αλλά ότι δικαίωμα αγοράς της συγκεκριμένης 911 είχαν αποκλειστικά μόνο όσοι είχαν ήδη παραγγείλει την 918 Spyder.

Στα χρώματα της Porsche 918 Spyder

Η ιδέα να κατασκευαστεί μια ειδική έκδοση ενός εμβληματικού μοντέλου, όπως η 911, η οποία ουσιαστικά αφορούσε ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο ήταν πρωτοφανής. Η 911 Turbo S “Edition 918 Spyder”, διαθέσιμη τόσο σε coupe όσο και σε cabrio αμάξωμα, δανειζόταν τα αισθητικά στοιχεία της 918 Spyder.

Έφερε τις χαρακτηριστικές φωσφορισέ πράσινες λεπτομέρειες Acid Green στους καθρέπτες, τις δαγκάνες των φρένων, τα σήματα και τις ραφές του σαλονιού, ενώ η παραγωγή της περιορίστηκε αυστηρά σε 918 κομμάτια.

Με τον ίδιο κινητήρα

Κάτω από το περιτύλιγμα, παρέμενε μια «ταπεινή» 911 Turbo S, καθώς συνέχισε να εφοδιάζεται με τον εξάκυλινδρο κινητήρα των 530 ίππων.

Παρά τις οδηγικές συγκινήσεις που μπορούσε να προσφέρει σαν γνήσιο τέκνο της γερμανικής φίρμας, η συγκεκριμένη έκδοση της 911 έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο αλλόκοτες εμπορικές ιδέες: ένα εμβληματικό sportscar που δημιουργήθηκε για να χρυσώσει το χάπι στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες ενός αυτοκινήτου που, όπως αποδείχθηκε, έγραψε το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία της αυτοκίνησης.