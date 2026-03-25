Όταν οι μάρκες δίχασαν τους φίλους τους: Και ξαφνικά νέο πρόσωπο από την BMW

Μια στιλιστική λεπτομέρεια στη Σειρά 4 έμελλε να σηκώσει θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η BMW δεν χρειάζεται συστάσεις. Με ιστορία άνω των 100 ετών – στις 7 Μαρτίου 2026 συμπλήρωσε 110 έτη ζωής- η αυτοκινητοβιομηχανία από το Μόναχο έχει καταφέρει να καταστεί γνωστή για τη σπορ και premium αισθητική των μοντέλων της, τα οποία βάζουν σε πρώτο πλάνο την οδηγική απόλαυση.

Τι να πρωτοεπιλέξεις; Την BMW E39 M5 που συστήθηκε στον κόσμο των τεσσάρων τροχών το 1986 ως το γρηγορότερο σεντάν στον κόσμο; Την BMW 2002 Turbo (1973), το πρώτο βαυαρικό μοντέλο με υπερσυμπιεστή καυσαερίων; Την BMW M3 E30, δηλαδή την πρώτη M3 που δημιουργήθηκε στα χρονικά, εγκαινιάζοντας την εποχή ενός μοντέλου ορόσημου; Η λίστα ατελείωτη, όπως και ο αριθμός των φίλων της BMW, οι οποίοι την ακολουθούν πιστά.

Ήρθε, ωστόσο, η στιγμή που κάποιοι από τους πιστούς οπαδούς της BMW έμελλε να στρέψουν τα βέλη τους εναντίον της, κατηγορώντας την όχι για απόκλιση από το σπορ DNA της, αλλά για… σχεδιαστικό ατόπημα. Η σπίθα άναψε στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, όταν οι Βαυαροί λάνσαραν τη μεγάλη κάθετη μάσκα “kidney grille”, που όπως υποδηλώνει η ονομασία της είχε σχήμα νεφρών.

Το εν λόγω στιλιστικό στοιχείο εγκαινιάστηκε στη Σειρά 4, με τα φόρουμ της μάρκας (και όχι μόνο) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παίρνουν «φωτιά», γεμίζοντας επικριτικά σχόλια. Πολλοί θεώρησαν τη μάσκα υπερβολικά μεγάλη και «αταίριαστη» με την παραδοσιακή αισθητική της BMW.

Η εταιρεία δεν άργησε να απαντήσει, μέσω των αρχισχεδιαστών της Adrian van Hooydonk και Domagoj Dukec: «Αν θέλεις να δημιουργήσεις κάτι που ξεχωρίζει, πρέπει να είναι διακριτό και οφείλει να είναι διαφορετικό», ανέφεραν το 2021 σε δηλώσεις τους σε βρετανικό μέσο. Χαρακτήρισαν την κριτική ως «σκληρή», αλλά ήταν ξεκάθαροι ότι η BMW δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

«Αν θέλεις να προσεγγίσεις ορισμένους πελάτες, πρέπει να ξεχωρίσεις. Δεν είναι στόχος μας να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο, αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας. Η BMW γνωρίζει ότι η νέα σχεδιαστική της κατεύθυνση δεν θα ικανοποιήσει όλους, αλλά το να τιμά το παρελθόν της και ταυτόχρονα να προχωρά μπροστά είναι μια δύσκολη ισορροπία». Εξηγούσαν ότι η kidney grille εντοπίζεται στις βαθιές ρίζες της μάρκας και δη απ΄το 1933, στην BMW 303.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, λοιπόν, δεν έκλεισε τα αυτιά της στην κριτική, αναγνωρίζοντας ότι η μάσκα δεν θα αρέσει σε όλους. Οι πωλήσεις, ωστόσο, των μοντέλων της φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκαν από τη εν λόγω ρηξικέλευθη σχεδιαστική της απόφαση, ενώ πριν από λίγους μήνες ο Adrian van Hooydonk διαλεύκανε τα αίτια πίσω από την απόφαση, πετώντας το… μπαλάκι στην Κίνα. «Είναι καθαρά θέμα οπτικής. Στην Ευρώπη γενικά δεν επικροτούμε τα ρηξικέλευθα ή πομπώδη σχέδια. Στην Κίνα, από την άλλη, η μάσκα τυγχάνει σχεδόν καθολικής αποδοχής. Τα αυτοκίνητά μας δεν απευθύνονται μόνο στην Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, αλλά είναι παγκόσμια. Οπότε όλα είναι ζήτημα γούστου. Ακόμα και σε άλλες περιοχές, εκτός Κίνας, ο κόσμος ζητάει ακόμα τη μεγάλη μάσκα. Είναι περίεργη και περίπλοκη κατάσταση, να πρέπει να ικανοποιήσουμε τους πάντες».

Σήμερα η BMW δείχνει να βαδίζει σε πιο… safe σχεδιαστικά μονοπάτια, προτάσσοντας την τεχνοτροπία Neue Klasse που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μικρότερα «νεφρά». Πιο κοντά στις μάσκες που είχαν αγαπήσει οι αμέτρητοι φίλοι της.