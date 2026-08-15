Όταν τα αυτοκίνητα μετατρέπονται σε τηλεοράσεις

Τα λειτουργικά συστήματα των αυτοκινήτων εξελίσσονται σε ένα ακόμη κανάλι διανομής για τις εταιρείες streaming.

Η Crunchyroll επεκτείνει την υπηρεσία streaming anime σε διάφορα μοντέλα, μέσω συμφωνίας διανομής με την Appning by Forvia.

Η υπηρεσία θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα BMW και MINI, πριν επεκταθεί σε ολόκληρο τον όμιλο BMW και ενδεχομένως σε περισσότερες από 40 μάρκες αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα εφαρμογών της Appning.

Οι αγορές που καλύπτονται από τη συμφωνία περιλαμβάνουν την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, την Ινδία, τη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αμερική. Η διαθεσιμότητα και οι λειτουργίες της υπηρεσίας θα εξαρτώνται από το όχημα, την περιοχή και τους τοπικούς περιορισμούς ασφαλείας, σύμφωνα με το broadbandtvnews.com.

Η Appning υποστηρίζει το app store της BMW μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς και τις σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ η TiVo παρέχει το σύστημα αναζήτησης και ανακάλυψης περιεχομένου, μέσω του οποίου οι επιβάτες θα μπορούν να περιηγούνται σε εξατομικευμένο και επιλεγμένο περιεχόμενο της Crunchyroll.

Ο κατάλογος της Crunchyroll περιλαμβάνει περισσότερα από 50.000 επεισόδια και ταινίες, που αντιστοιχούν σε περίπου 25.000 ώρες περιεχομένου anime. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι συνδρομές ξεκινούν από 5,99 λίρες.

«Οι σημερινοί καταναλωτές περιμένουν η ψυχαγωγία τους να είναι διαθέσιμη παντού, ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητό τους», δήλωσε ο Brian McGarvey, ανώτερος αντιπρόεδρος παγκόσμιας διανομής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της Crunchyroll. «Μέσω αυτής της συνεργασίας με την Appning, είμαστε χαρούμενοι που προσφέρουμε έναν ακόμη τρόπο σε αυτή την παθιασμένη, παγκόσμια κοινότητα θαυμαστών να απολαμβάνει το αγαπημένο της anime».

Η ενσωμάτωση προορίζεται κυρίως για τους επιβάτες και για θέαση όταν το όχημα είναι σταματημένο, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ισχύουν για τις οθόνες και των κανονισμών κάθε κατασκευαστή και αγοράς.

Τα λειτουργικά συστήματα των αυτοκινήτων εξελίσσονται σε ένα ακόμη κανάλι διανομής για τις εταιρείες streaming, καθώς οι κατασκευαστές προσθέτουν μεγαλύτερες οθόνες, καταστήματα εφαρμογών και συνδεσιμότητα στα οχήματά τους.

Η Crunchyroll δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης, αναφέροντας ότι η υπηρεσία θα γίνει διαθέσιμη σύντομα και θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.