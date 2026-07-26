Ούτε υβριδικά, ούτε βενζίνη, ούτε diesel: Ποια χώρα εισάγει μόνο ηλεκτρικά

Η συγκεκριμένη χώρα απαγορεύει την πώληση νέων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης, ακόμη και εάν είναι πλήρως υβριδικά ή plug-in hybrid.

Σε μια κίνηση που άφησε άναυδη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος αποφάσισε να εφαρμόσει το πιο επιθετικό πρόγραμμα μετάβασης στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα στην ιστορία.

Από την 1η Ιουνίου 2026, η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας απαγόρευσε εντελώς την εισαγωγή νέων επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ακόμη και τα υβριδικά!) με το μέτρο να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο που εκτελωνίζεται πλέον στη χώρα είναι 100% ηλεκτρικό.

Ο λόγος της απαγόρευσης

Η απόφαση αυτή, που υλοποιείται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, δεν οφείλεται σε κάποια ξαφνική οικολογική ευαισθητοποίηση της κυβέρνησης της χώρας, αλλά σε μια σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Το κίνητρο είναι αμιγώς στρατηγικό. Το περίκλειστο Λάος των 7 εκατομμυρίων κατοίκων παράγει άφθονη υδροηλεκτρική ενέργεια, την οποία μάλιστα εξαγάγει στις γειτονικές του χώρες.

Αντίθετα, εισάγει τόνους υγρών καυσίμων, πληρώνοντας τεράστια ποσά σε ξένο νόμισμα. Αντικαθιστώντας τα συμβατικά αυτοκίνητα με ηλεκτρικά, η χώρα θέλει ουσιαστικά να βελτιώσει το ισοζύγιο πληρωμών της.

Η απαγόρευση δεν είναι απόλυτη, καθώς εξαιρούνται τα οχήματα δημόσιας μεταφοράς, τα φορτηγά και τα οχήματα που εκτελούν έργα. Ωστόσο, στην κατηγορία των επιβατικών Ι.Χ., το μπλόκο στους θερμικούς κινητήρες είναι απόλυτο.

Τα κίνητρα και οι κερδισμένοι

Για να στηρίξει αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση συνδυάζει την απαγόρευση με ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Τα ηλεκτρικά με αξία κάτω των 50.000 δολαρίων απαλλάσσονται πλήρως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα τέλη ταξινόμησης των ηλεκτρικών έχουν μειωθεί δραστικά.

Παράλληλα, με τη συμμετοχή 27 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τρέχει ένα γρήγορο πλάνο ανάπτυξης ταχυφορτιστών και σταθμών αλλαγής μπαταριών, με τελικό στόχο το 30% των συνολικών οχημάτων να είναι ηλεκτρικά μέχρι το 2030.

Το κενό που δημιουργήθηκε στην αγορά έσπευσε να καλύψει η Κίνα. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, μαζί με την βιετναμέζικη VinFast, κυριαρχούν ήδη στους δρόμους του Λάος, προσφέροντας προσιτά μοντέλα που εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα νέα μέτρα.