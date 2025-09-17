Παγίδα για τους επιβάτες οι χειρολαβές δεκάδων χιλιάδων Tesla – Παιδιά εγκλωβίστηκαν στο όχημα

Η εταιρεία του Elon Musk έχει απασχολήσει και άλλες φορές κατά το παρελθόν τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για την οδική ασφάλεια.

Το Model Y, όπως και τα περισσότερα μοντέλα της Tesla, είναι γνωστό για τον επαναστατικό σχεδιασμό του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κομψές εξωτερικές χειρολαβές που είναι «εντοιχισμένες» στο αμάξωμα, ώστε να μην εξέχουν.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την αμερικανική ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA), ο συγκεκριμένος μηχανισμός μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα παιδιά, παγιδεύοντάς τα μέσα στο όχημα.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και μετά από εννέα περιστατικά που αφορούσαν αδυναμία ανοίγματος των θυρών από το εξωτερικό του οχήματος, η NHTSA εκκίνησε έρευνα, βάζοντας στο μικροσκόπιο περίπου 174.290 Tesla Model Y με έτος κατασκευής το 2021.

Σε έγγραφο που δημοσίευσε το Γραφείο Διερεύνησης Ελαττωμάτων (ODI) της υπηρεσίας ασφάλειας, αναφέρεται ότι οι ηλεκτρικές χειρολαβές των θυρών καθίστανται ανενεργές διότι δεν λάμβαναν επαρκή τάση από τη 12βολτη μπαταρία χαμηλής τάσης, εμποδίζοντας τον επιβάτη να εισέλθει ξανά στο όχημα.

Κανένα από τα εννέα περιστατικά δεν είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο, ενώ τα περισσότερα εξ αυτών αφορούσαν σε γονείς που αποβιβάζονταν από το όχημα και επιχειρούσαν να ανοίξουν την πίσω θύρα για να βγάλουν το παιδί τους, ή σε γονείς που επιθυμούσαν να τοποθετήσουν το παιδί τους στο αυτοκίνητο, πριν ξεκινήσουν για τον προορισμό τους.

Οι γονείς αυτοί δήλωσαν ότι έμειναν αποκλεισμένοι, χωρίς πρόσβαση στο όχημα, ενώ το παιδί τους βρισκόταν εντός της καμπίνας. Τέσσερις από τους ιδιοκτήτες ανέφεραν, επίσης, ότι για να εισέλθουν στο όχημα αναγκάστηκαν να σπάσουν το παράθυρο.

Όπως αναγράφεται στη σύνοψη του ODI, τα οχήματα διαθέτουν χειροκίνητους μηχανισμούς για το άνοιγμα της θύρας στο εσωτερικό της καμπίνας, αλλά αυτοί ενδέχεται να είναι δύσκολα προσβάσιμοι στα παιδιά, ακόμα και αν ο οδηγός του οχήματος γνωρίζει για την ύπαρξή τους.

Σύμφωνα με το Business Insider, η έρευνα της NHTSA ξεκίνησε πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρου του Bloomberg, το οποίο υποστήριζε ότι ορισμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της Tesla, όπως οι «χωνευτές» λαβές και οι μηχανισμοί απελευθέρωσης, «μπερδεύουν τους επιβάτες και τα σωστικά συνεργεία».

Μετά από ορισμένα περιστατικά, οι ιδιοκτήτες προχώρησαν στην αντικατάσταση της μπαταρίας χαμηλής τάσης. Όπως αναφέρεται, ωστόσο, στην έκθεση της NHTSA, προτού οι εξωτερικές χειρολαβές καταστούν ανενεργές, σε κανένα από τα περιστατικά δεν υπήρξε προειδοποίηση για το πρόβλημα στην μπαταρία.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Tesla μπαίνει στο μικροσκόπιο της NHTSA, μιας υπηρεσίας η οποία έχει δεχθεί έντονη κριτική από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Elon Musk.

Ενδεικτικά, το 2023 η αμερικανική εποπτική αρχή ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων ανακάλεσε 362.000 Tesla στις ΗΠΑ, λόγω βλαβών στο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης.