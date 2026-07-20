Παγίδα: Πόσο γρήγορα «ψήνεται» η καμπίνα κάτω από τον ελληνικό ήλιο

Έρευνα του ADAC δείχνει πως όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλον φτάνει τους 40°C, οι συνθήκες μέσα στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες.

Η δυσάρεστη αίσθηση της υπερβολικής ζέστης κατά την είσοδο σε ένα αυτοκίνητο που έχει παραμείνει για ώρες σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο είναι ευρέως γνωστή. Ωστόσο, η πλειονότητα των οδηγών υποτιμά δραματικά το πόσο γρήγορα και σε τι βαθμό μπορεί να εκτοξευθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας.

Πρόσφατη έρευνα του ADAC παρουσιάζει δεδομένα που προκαλούν ανησυχία και αποδεικνύουν ότι ένα όχημα μπορεί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο με θερμοκρασίες 29°C

Ακόμα και σε ημέρες που δεν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, η κατάσταση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μη βιώσιμη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ADAC, με την εξωτερική θερμοκρασία στους 29°C, συνθήκη που στην Ελλάδα μπορεί να αντιστοιχεί ακόμη και σε μια συννεφιασμένη καλοκαιρινή ημέρα, η θερμοκρασία στο ύψος του κεφαλιού των επιβατών αγγίζει τους 40°C μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Αν το όχημα παραμείνει στον ήλιο για 90 λεπτά, ο υδράργυρος στο εσωτερικό σκαρφαλώνει στους 60°C. Για την κατανόηση του μεγέθους του κινδύνου, επισημαίνεται ότι οι γιατροί θεωρούν οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από τους 55°C ως ασύμβατη με τη ζωή.

Όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 40°C

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στις πραγματικές συνθήκες του ελληνικού καλοκαιριού. Με το θερμόμετρο να δείχνει σταθερά 39 ή 40°C υπό σκιά, ο μέσος όρος της θερμοκρασίας στην καμπίνα μπορεί να αγγίξει σχεδόν τους 70°C. Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη στις επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τις ακτίνες του ήλιου, όπως το ταμπλό της καμπίνας, όπου έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 90°C.

Πρόκειται για μια θερμοκαρία ικανή να αλλοιώσει τα πλαστικά μέρη του οχήματος, αλλά και να προκαλέσει άμεσα εγκαύματα στο ανθρώπινο δέρμα. Ενδεικτικά, οι 90°C αποτελούν τη θερμοκρασία στην οποία λειτουργούν οι φούρνοι χαμηλής θερμοκρασίας για το αργό ψήσιμο φαγητών.

Η παραμονή αντικειμένων στο αυτοκίνητο κρύβει και άλλους κινδύνους. Ένα απλό μπουκάλι νερό ξεχασμένο στο κάθισμα ή στο ταμπλό μπορεί να λειτουργήσει ως μεγεθυντικός φακός, συγκεντρώνοντας τις ακτίνες του ήλιου σε ένα σημείο, προκαλώντας πυρκαγιά μέσα στην καμπίνα.

Σημαντικό το θέμα της ασφάλειας

Το πιο κρίσιμο συμπέρασμα της έρευνας, ωστόσο, αφορά την ασφάλεια. Η απόφαση να παραμείνει ένα παιδί ή ένα κατοικίδιο μέσα σε ένα αυτοκίνητο που εκτίθεται στον ήλιο, έστω και για ελάχιστα λεπτά προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια γρήγορη εξωτερική εργασία, αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιλογή, αφού ακόμη και μέσα σε 20 λεπτά, οι συνθήκες στο εσωτερικό μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή.